Власти Тронхейма хотят провести финал Кубка мира по лыжным гонкам вместо Тюмени

Власти норвежского Тронхейма выступили с предложением провести финал Кубка мира по лыжным гонкам, от которого ранее отказалась Тюмень.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) 23 декабря сообщила, что Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) отказалась от права проведения финала Кубка мира, который должен был пройти с 16 по 19 марта в Тюмени. Это произошло на фоне отчета независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о массовых манипуляциях с допинг-пробами российских спортсменов и последовавшим за этим объявлением МОК о начале расследования.

Вторая часть доклада главы независимой комиссии WADA была представлена 9 декабря. FIS после этого заявила, что тесно сотрудничает с МОК и WADA, чтобы принять необходимые меры, включая возможность дисквалификаций спортсменов. В пятницу МОК объявил о том, что принял решение открыть 28 дисциплинарных дел в отношении российских спортсменов, выступавших на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи, а FIS отстранила шесть спортсменов сборной России по лыжным гонкам, участвовавших в Олимпиаде-2014.