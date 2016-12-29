Влиятельный сенатор Линдси Грэм пригрозил Путину ощутимыми санкциями за кибератаки РФ

По его словам, это будут санкции, которые поддерживают обе американские партии

Влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Россия и президент страны Владимир Путин могут ожидать жестких санкций после кибератак, которые проводились во время президентских выборов с целью помочь Дональду Трампу одержать победу.

Об этом сообщает агентство Reuters, передает телеканал "112 Украина".

Пришло время России понять: достаточно – это означает достаточно (enoughisenough), – сказал Грэм.

Сенатор сказал, что санкции поддерживают обе крупнейшие партии – Республиканская и Демократическая. Сенатор заявил, что они будут очень ощутимы для России, в частности для президента Путина.

Напомним, ранее министерство внутренней безопасности и управление национальной разведки США обвинили Российскую Федерацию в организации кибератак на серверы Демократической партии. "Мы уверены, учитывая масштаб и сложность этих атак, что санкционировать эти действия могли только высшие российские государственные лица", – говорится в совместном заявлении ведомств.

В связи с этим президент США Барак Обама в интервью изданию NPR пообещал принять меры относительно России. "Я думаю, что нет никаких сомнений, что в случае если какое-нибудь иностранное правительство пытается влиять на чистоту наших выборов, мы должны принять меры, и мы их примем", – заявил президент США.

Отметим, что это уже не первые санкции, введенные администрацией Барака Обамы против РФ. Они были введены в связи с действиями российского правительства по отношению к Украине в 2014 г. Первый этап санкций предусматривал ограничение сотрудничества, второй – ограничение на поставку отдельных технологий, а третий направлен против отдельных секторов экономики Российской Федерации. Санкции поддерживает 41 страна мира.