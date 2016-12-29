Влиятельный сенатор Линдси Грэм пригрозил Путину ощутимыми санкциями за кибератаки РФ
По его словам, это будут санкции, которые поддерживают обе американские партии
Влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Россия и президент страны Владимир Путин могут ожидать жестких санкций после кибератак, которые проводились во время президентских выборов с целью помочь Дональду Трампу одержать победу.
Об этом сообщает агентство Reuters, передает телеканал "112 Украина".
Пришло время России понять: достаточно – это означает достаточно (enoughisenough), – сказал Грэм.
Сенатор сказал, что санкции поддерживают обе крупнейшие партии – Республиканская и Демократическая. Сенатор заявил, что они будут очень ощутимы для России, в частности для президента Путина.
Напомним, ранее министерство внутренней безопасности и управление национальной разведки США обвинили Российскую Федерацию в организации кибератак на серверы Демократической партии. "Мы уверены, учитывая масштаб и сложность этих атак, что санкционировать эти действия могли только высшие российские государственные лица", – говорится в совместном заявлении ведомств.
В связи с этим президент США Барак Обама в интервью изданию NPR пообещал принять меры относительно России. "Я думаю, что нет никаких сомнений, что в случае если какое-нибудь иностранное правительство пытается влиять на чистоту наших выборов, мы должны принять меры, и мы их примем", – заявил президент США.
Отметим, что это уже не первые санкции, введенные администрацией Барака Обамы против РФ. Они были введены в связи с действиями российского правительства по отношению к Украине в 2014 г. Первый этап санкций предусматривал ограничение сотрудничества, второй – ограничение на поставку отдельных технологий, а третий направлен против отдельных секторов экономики Российской Федерации. Санкции поддерживает 41 страна мира.
Вы сейчас просматриваете новость "Влиятельный сенатор Линдси Грэм пригрозил Путину ощутимыми санкциями за кибератаки РФ". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии