Вместо президента Южной Кореи на суд ходит ее подруга-мошенница (видео)
События на ТК Украина
Окончательное решение должен принять Конституционный суд
Конституционный суд Южной Кореи начал рассмотрение дела об импичменте президенту.
Сама Пак Кин Хе на заседание не явилась. Вместо нее перед судом предстала подруга президента – дочь лидера мистической секты, имеющая огромное влияние на главу государства.
Она правила тексты официальных выступлений, вмешивалась в кадровые назначения и работу президентской администрации. Не забывала и о личной выгоде. Пользуясь своим положением, подруга заставляла самые крупные корпорации Южной Кореи делать благотворительные пожертвования в свой фонд. После того, как об этом стало известно, подругу арестовали. А парламент проголосовал за импичмент президенту.
Окончательное решение должен принять Конституционный суд.
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