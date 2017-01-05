Вместо президента Южной Кореи на суд ходит ее подруга-мошенница (видео)

Конституционный суд Южной Кореи начал рассмотрение дела об импичменте президенту.

Сама Пак Кин Хе на заседание не явилась. Вместо нее перед судом предстала подруга президента – дочь лидера мистической секты, имеющая огромное влияние на главу государства.

Она правила тексты официальных выступлений, вмешивалась в кадровые назначения и работу президентской администрации. Не забывала и о личной выгоде. Пользуясь своим положением, подруга заставляла самые крупные корпорации Южной Кореи делать благотворительные пожертвования в свой фонд. После того, как об этом стало известно, подругу арестовали. А парламент проголосовал за импичмент президенту.

Окончательное решение должен принять Конституционный суд.

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