ФОТОФАКТ. Вместо тысячи слов: необычный биатлонный туалет поразил болельщиков

Особенно фанатов впечатлили рисунки, указывающие на мужскую и женскую уборную

Необычный розовый туалет, установленный в городе Антхольц (Италия), где 19 января стартует 6-й этап Кубка мира по биатлону, произвел настоящий фурор в интернете.

Фотографию странной уборной опубликовал в своем Instagram пресс-атташе сборной России Андрей Аносов.

"Вместо тысячи слов. Биатлонный туалет в Италии", – подписал снимок журналист.

Болельщики в комментариях не смогли сдержать эмоций от увиденного. Особенно фанатов впечатлили рисунки, указывающие на мужскую и женскую уборную.