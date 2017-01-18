ФОТОФАКТ. Вместо тысячи слов: необычный биатлонный туалет поразил болельщиков
Особенно фанатов впечатлили рисунки, указывающие на мужскую и женскую уборную
Необычный розовый туалет, установленный в городе Антхольц (Италия), где 19 января стартует 6-й этап Кубка мира по биатлону, произвел настоящий фурор в интернете.
Фотографию странной уборной опубликовал в своем Instagram пресс-атташе сборной России Андрей Аносов.
"Вместо тысячи слов. Биатлонный туалет в Италии", – подписал снимок журналист.
Болельщики в комментариях не смогли сдержать эмоций от увиденного. Особенно фанатов впечатлили рисунки, указывающие на мужскую и женскую уборную.
Вы сейчас просматриваете новость "ФОТОФАКТ. Вместо тысячи слов: необычный биатлонный туалет поразил болельщиков". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии