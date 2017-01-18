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ФОТОФАКТ. Вместо тысячи слов: необычный биатлонный туалет поразил болельщиков http://www.segodnya.ua/img/article/7892/57_main.1484725063.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7892/57_tn.1484725063.jpg Мир Особенно фанатов впечатлили рисунки, указывающие на мужскую и женскую уборную

ФОТОФАКТ. Вместо тысячи слов: необычный биатлонный туалет поразил болельщиков

Сегодня, 09:36

Особенно фанатов впечатлили рисунки, указывающие на мужскую и женскую уборную

Необычный биатлонный туалет в Италии поразил сеть. Фото: AFP
Необычный биатлонный туалет в Италии поразил сеть. Фото: AFP

Необычный розовый туалет, установленный в городе Антхольц (Италия), где 19 января стартует 6-й этап Кубка мира по биатлону, произвел настоящий фурор в интернете.

Фотографию странной уборной опубликовал в своем Instagram пресс-атташе сборной России Андрей Аносов.

"Вместо тысячи слов. Биатлонный туалет в Италии", – подписал снимок журналист.

Болельщики в комментариях не смогли сдержать эмоций от увиденного. Особенно фанатов впечатлили рисунки, указывающие на мужскую и женскую уборную.
Италия, туалет, биатлон, фотофакт, кабинка

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Автор:

Сергей Остапенко

Источник:

"Сегодня"

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