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Во Флориде осудили украинца на 25 лет за контрабанду кокаина на "корабле-призраке" http://www.segodnya.ua/img/article/7892/20_main.1484698836.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7892/20_tn.1484698836.jpg Мир Украинец вместе со своим сообщником из России пытались перевезти 370 кг наркотиков стоимостью в 10 млн долларов

Во Флориде осудили украинца на 25 лет за контрабанду кокаина на "корабле-призраке"

Сегодня, 02:20

Украинец вместе со своим сообщником из России пытались перевезти 370 кг наркотиков стоимостью в 10 млн долларов

Во Флориде осудили украинца на 25 лет за контрабанду кокаина
Во Флориде осудили украинца на 25 лет за контрабанду кокаина

Суд Тампы, штат Флорида, приговорил граждан из Украины и России к 25 годам тюремного заключения за попытку контрабанды кокаина. Об этом сообщается на официальном сайте минюста США, передает телеканал "112 Украина".

Отмечается, что выходец из оккупированной Ялты Игорь Польшин и москвич Алексей Цуркан были задержаны в ноябре 2016 года у берегов Пуэрто-Рико. Они пытались в ночное время на яхте доставить на территорию США 370 кг кокаина общей стоимостью 10 млн долл.

Яхту, на которой они плыли ночью без включенных огней, обнаружил патрульный пограничный самолет P-3 Orion, который передал координаты судна Береговой охране США. При обыске яхты удалось обнаружить в общей сложности 370 килограммов кокаина, в том числе смешанного с продуктами питания экипажа.

После проверки яхты по базе данных, которая шла под испанским флагом, выяснилось, что она является так называемым "судном-призраком", так как использует чужой регистрационный номер.

При этом уточняется, что ранее суд присяжных признал Польшина и Цуркана виновными в контрабанде наркотиков.
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