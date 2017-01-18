Во Флориде осудили украинца на 25 лет за контрабанду кокаина на "корабле-призраке"

Украинец вместе со своим сообщником из России пытались перевезти 370 кг наркотиков стоимостью в 10 млн долларов

Суд Тампы, штат Флорида, приговорил граждан из Украины и России к 25 годам тюремного заключения за попытку контрабанды кокаина. Об этом сообщается на официальном сайте минюста США, передает телеканал "112 Украина".

Отмечается, что выходец из оккупированной Ялты Игорь Польшин и москвич Алексей Цуркан были задержаны в ноябре 2016 года у берегов Пуэрто-Рико. Они пытались в ночное время на яхте доставить на территорию США 370 кг кокаина общей стоимостью 10 млн долл.

Яхту, на которой они плыли ночью без включенных огней, обнаружил патрульный пограничный самолет P-3 Orion, который передал координаты судна Береговой охране США. При обыске яхты удалось обнаружить в общей сложности 370 килограммов кокаина, в том числе смешанного с продуктами питания экипажа.

После проверки яхты по базе данных, которая шла под испанским флагом, выяснилось, что она является так называемым "судном-призраком", так как использует чужой регистрационный номер.

При этом уточняется, что ранее суд присяжных признал Польшина и Цуркана виновными в контрабанде наркотиков.