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Во Франции готовятся к масштабной борьбе с коррупцией в футболе http://www.segodnya.ua/img/article/7829/34_main.1482686190.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7829/34_tn.1482686190.jpg Мир Во Франции подготовлен законопроект, направленный на усиление прозрачности в профессиональном футболе

Во Франции готовятся к масштабной борьбе с коррупцией в футболе

Вчера, 19:16

Во Франции подготовлен законопроект, направленный на усиление прозрачности в профессиональном футболе

&quot;Дижон&quot; - &quot;Тулуза&quot;. Французы готовятся к борьбу за чистоту в футболе. Фото AFP
"Дижон" - "Тулуза". Французы готовятся к борьбу за чистоту в футболе. Фото AFP

Инициатива исходит от сенатора Доминика Байи. Ожидается, что законопроект будет одобрен в феврале 2017 года.

"30 процентов денег от трансферов не доходит до своего конечного пункта назначения. Мы не знаем точно, что происходит. Поэтому мы хотим прозрачности. Борьба за прозрачность должна быть такой же, как борьба с допингом", – сказал Байи, отметив, что проверить стоит все трансферы, включая и те, за которыми не замечалось ничего незаконного.

Ранее сообщалось, что группа из 12 изданий начала публикацию результатов исследования финансовых документов, оказавшихся в распоряжении немецкого издания Spiegel и получивших название Football Leaks. В документах говорится о суммах трансферов, агентских выплатах, контрактах многих известных игроков мирового футбола, в том числе Неймара, Гарета Бейла, Хамеса Родригеса и других. В декабре французская финансовая прокуратура открыла предварительное расследование по возможному отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов по материалам Football Leaks.
чемпионат Франции

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Источники:

AS.com, РСпорт

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