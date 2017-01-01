Во Франции из бетономешалки сделали гигантский диско шар (видео)

По вечерам бетономешалку включают и запускают музыкальное сопровождение для усиления эффекта

Французский художник Бенедетто Буфалино проявил смекалку и соорудил из простой бетономешалки диско-шар на зависть ночным клубам. Соответствующее видео было выложено в YouTube.

Буфалино покрыл вращающуюся емкость машины отражающими свет пластинами, а также встроил в грузовик точечные светильники. "Семьи, друзья, соседи, незнакомые люди... Все оказываются на импровизированном танцполе, когда бетономешалка встает на углу улицы", — приводит Daily Mail слова художника.

Несколько дней подряд усовершенствованная бетономешалка и подсветка для нее были установлены на строительной площадке во французском Лионе. По вечерам бетономешалку включали и запускали музыкальное сопровождение для усиления эффекта.