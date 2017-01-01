Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Во Франции из бетономешалки сделали гигантский диско шар (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7845/12_main.1483041227.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7845/12_tn.1483041227.jpg Мир По вечерам бетономешалку включают и запускают музыкальное сопровождение для усиления эффекта

Во Франции из бетономешалки сделали гигантский диско шар (видео)

Сегодня, 03:30

По вечерам бетономешалку включают и запускают музыкальное сопровождение для усиления эффекта


Французский художник Бенедетто Буфалино проявил смекалку и соорудил из простой бетономешалки диско-шар на зависть ночным клубам. Соответствующее видео было выложено в YouTube.

Буфалино покрыл вращающуюся емкость машины отражающими свет пластинами, а также встроил в грузовик точечные светильники. "Семьи, друзья, соседи, незнакомые люди... Все оказываются на импровизированном танцполе, когда бетономешалка встает на углу улицы", — приводит Daily Mail слова художника.

Несколько дней подряд усовершенствованная бетономешалка и подсветка для нее были установлены на строительной площадке во французском Лионе. По вечерам бетономешалку включали и запускали музыкальное сопровождение для усиления эффекта.
видео, художник, грузовик, бетономешалка, шар, подсветка, во Франции, диско-шар

Вы сейчас просматриваете новость "Во Франции из бетономешалки сделали гигантский диско шар (видео)". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Lenta.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

В Индии женщина отказалась от 15 миллионов долларов

28 Декабря 2016, 20:00

В банке не принимают жалобы миллионерши

Невероятное

В Китае прохожие помогли мужчине собрать 3,5 тысячи долларов, разлетевшихся по улице

29 Декабря 2016, 05:10

Выйдя из банка, мужчина не сумел удержать на руках собаку, а вместе с ней выронил и большое количество купюр

Общество

Девочка стала популярна после неудачного прыжка. Кадр из видео

Девочка стала звездой соцсетей из-за неудачного прыжка на обледеневшем батуте

29 Декабря 2016, 10:46

Всего за четыре дня видеоролик собрал уже более 26 миллионов просмотров

Общество

Девочка испугалась игрушки. Кадр из видео

Новогодняя подборка забавных видеороликов собрала 3 млн просмотров

29 Декабря 2016, 17:16

В подборке собраны смешные нападения котов на елку, реакция детей на подарки и многое другое

Политика

Президенты "зажгли". Фото: скриншот

Хит от гарантов: президенты Украины "спели" смешной новогодний Jingle Bells

29 Декабря 2016, 17:18

Нынешний и бывшие главы государства порадовали украинцев юморным поздравлением с Новым годом

Мир

На футбольном поле в Руанде поймали шамана

29 Декабря 2016, 19:45

Колдунов-нарушителей будут наказывать штрафами

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.