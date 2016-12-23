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Во Франции открыли первое "солнечное шоссе" http://www.segodnya.ua/img/article/7822/74_main.1482454158.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7822/74_tn.1482454158.jpg Мир Министр энергетики объявила четырехлетний "план по национальному развертыванию солнечных шоссе" 

Во Франции открыли первое "солнечное шоссе"

Сегодня, 05:09

Министр энергетики объявила четырехлетний "план по национальному развертыванию солнечных шоссе" 

Солнечное шоссе
Солнечное шоссе

Во Франции открыли первое "солнечное шоссе", дорогу, вымощенную панелями солнечных батарей. Те дают достаточно энергии, чтобы зажечь все уличные огни в небольшом нормандском городе Турувр, – пишет Popular Mechanics.

Шоссе длиной в один километр вымощено 2800 квадратными метрами солнечных панелей, покрытых смолой, которые подсоединены к местной энергосети.

Министр энергетики Сеголен Руаяль объявила четырехлетний "план по национальному развертыванию солнечных шоссе" с уже идущими проектами в западной Бретани и южном Марселе.

Около 2000 машин используют дорогу в Турувре каждый день, проверяя прочность панелей, выполненных французской инженерной фирмой "Кола". Идея, которую сейчас исследуют в Германии, Нидерландах и США, заключается в том, что эти дороги заняты автомобилями лишь 20% всего времени в году, а значит, есть огромные открытые пространства, которые могут впитывать солнечную энергию.

В фирме "Кола" говорят, что в теории Франция может стать энергетически независимой, вымостив лишь четверть миллиона километров дорог солнечными панелями.

Скептики тем временем смотрят, смогут ли панели выстоять под напором времени и погоды, а также под колесами тяжелых грузовиков. Солнечные панели, установленные недавно в Амстердаме на 70-метровом отрезке велосипедной дорожки, прошлой зимой были повреждены, но проблемы быстро решили.

Новые дороги называются Wattways, и проект уже получил государственную субсидию в размере 5 миллионов евро. Правда, есть одно но: солнечные панели более эффективны, когда расположены под углом к солнечным лучам, как, например, на отвесных крышах, а не когда лежат строго по горизонтали.
Франция, дороги, солнечные батареи, шоссе

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