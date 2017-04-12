Во Франции преступники ограбили и сожгли наполненный золотом фургон
Грабители скрылись с добычей, на месте пруступления работает полиция
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Группа вооруженных грабителей напала на фургон с золотом во французском Лионе, передает AFP. Угрожая оружием, они вынести из автомобиля добычу.
После этого злоумышленники сожгли фургон, а также свои транспортные средства, после чего скрылись с места преступления.
Сейчас на месте преступления работают сотрудники полиции.
Ранее сообщалось, что во Франции грабители прямо на дороге ограбили инкассаторскую машину и вынесли 70 килограммов золота.
А до этого в Нью-Йорке прохожий украл из открытой инкассаторской машины ведро с золотом.
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