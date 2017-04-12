Во Франции преступники ограбили и сожгли наполненный золотом фургон

Грабители скрылись с добычей, на месте пруступления работает полиция

Группа вооруженных грабителей напала на фургон с золотом во французском Лионе, передает AFP. Угрожая оружием, они вынести из автомобиля добычу.

После этого злоумышленники сожгли фургон, а также свои транспортные средства, после чего скрылись с места преступления.

Сейчас на месте преступления работают сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что во Франции грабители прямо на дороге ограбили инкассаторскую машину и вынесли 70 килограммов золота.

А до этого в Нью-Йорке прохожий украл из открытой инкассаторской машины ведро с золотом.