Во Франции преступники ограбили и сожгли наполненный золотом фургон

Сегодня, 16:09

Грабители скрылись с добычей, на месте пруступления работает полиция 


Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Группа вооруженных грабителей напала на фургон с золотом во французском Лионе, передает AFP. Угрожая оружием, они вынести из автомобиля добычу.

После этого злоумышленники сожгли фургон, а также свои транспортные средства, после чего скрылись с места преступления.

Сейчас на месте преступления работают сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что во Франции грабители прямо на дороге ограбили инкассаторскую машину и вынесли 70 килограммов золота.

А до этого  в Нью-Йорке прохожий украл из открытой инкассаторской машины ведро с золотом.
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"Сегодня"

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