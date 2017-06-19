Во Франции произошел пожар на АЭС "Боже"

Сегодня, 20:36

Датчики не зафиксировали увеличения излучения

 

фото twitter.com/EuropeanPravda
фото twitter.com/EuropeanPravda

В центрально-восточной части Франции на крыше ядерного реактора на АЭС "Бюже" возник пожар. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на ядерный регулятор страны ASN (независимое агентство по атомной энергетике).

Как сообщает ASN, пожар возник на 5 ядерном реакторе завода, который эксплуатируется оператором EDF (Electricite de France) и находится в 35 км от города Лион. Оператор EDF сообщил, что в результате пожара никто не пострадал.

В своем Twitter Институт радиационной защиты и ядерной безопасности (IRSN) проинформировал, что датчики не зафиксировали увеличения излучения.
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