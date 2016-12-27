Во Франции психбольной мужчина зарезал трех человек (фото)

Сбежавший из психбольницы житель Франции убил трех человек, сообщает AFP. Жертвами преступника стали 80-летняя женщина и пожилая пара.

Далеко сбежать ему не удалось – в городе Авиньон он попал в аварию на угнанном автомобиле, где и был задержан стражами порядка.

О мотивах убийцы пока не сообщается. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что во Франции психбольной мужчина на машине протаранил толпу людей.