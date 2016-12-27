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Во Франции психбольной мужчина зарезал трех человек (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7835/73_main.1482844668.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7835/73_tn.1482844668.jpg Мир По факту случившегося возбуждено уголовное дело, расследование продолжается 

Во Франции психбольной мужчина зарезал трех человек (фото)

Вчера, 15:16

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, расследование продолжается 

Сбежавший из психбольницы житель Франции убил трех человек, сообщает AFP. Жертвами преступника стали 80-летняя женщина и пожилая пара.

Далеко сбежать ему не удалось – в городе Авиньон он попал в аварию на угнанном автомобиле, где и был задержан стражами порядка.

О мотивах убийцы пока не сообщается. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что во Франции психбольной мужчина на машине протаранил толпу людей.
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Автор:

Павленко Анастасия

Источник:

"Сегодня"

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