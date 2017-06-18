Во Франции разбился туристический самолет
Инцидент произошел в южном департаменте Франции Тарн и Гаронна
Два человека погибли сегодня в результате крушения небольшого туристического самолета в южном департаменте Франции Тарн и Гаронна. Об этом со ссылкой на телеканал BFM-TV сообщает ТАСС.
По информации представителя пожарной службы, инцидент произошел во второй половине дня на одном из полей северо-восточной части департамента.
Отмечается, что самолет не загорелся, а сразу упал на землю.
Вы сейчас просматриваете новость "Во Франции разбился туристический самолет". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии