Во Франции разбился туристический самолет

Два человека погибли сегодня в результате крушения небольшого туристического самолета в южном департаменте Франции Тарн и Гаронна. Об этом со ссылкой на телеканал BFM-TV сообщает ТАСС.

По информации представителя пожарной службы, инцидент произошел во второй половине дня на одном из полей северо-восточной части департамента.

Отмечается, что самолет не загорелся, а сразу упал на землю.