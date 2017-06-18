Во Франции разбился туристический самолет

Вчера, 00:15

Инцидент произошел в южном департаменте Франции Тарн и Гаронна

Погибли два пассажира. Иллюстрация. Фото: AeroExpo
Погибли два пассажира. Иллюстрация. Фото: AeroExpo

Два человека погибли сегодня в результате крушения небольшого туристического самолета в южном департаменте Франции Тарн и Гаронна. Об этом со ссылкой на телеканал BFM-TV сообщает ТАСС.

По информации представителя пожарной службы, инцидент произошел во второй половине дня на одном из полей северо-восточной части департамента.
Отмечается, что самолет не загорелся, а сразу упал на землю.
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