Во Франции стартует второй тур парламентских выборов

Партия президента Франции Эммануэля Макрона "Вперед, республика!" и ее союзники в ходе первого тура парламентских выборов заняла лидирующую позицию и получила 32% голосов

Во Франции в воскресенье состоится второй тур выборов в парламент. Участки для голосования откроются в 8:00 по местному времени и будут работать до 18:00. Однако в некоторых крупных городах работа участков для голосования может продлиться до 20:00.

Партия президента Франции Эммануэля Макрона "Вперед, республика!" и ее союзники в ходе первого тура парламентских выборов, который прошел неделю назад, заняла лидирующую позицию и получила 32% голосов. На втором месте – правая партия "Республиканцы" (21%). Далее следует альянс "Непокоренной Франции" с коммунистами (13,74%). Четвертое место заняла ультраправый "Национальный фронт" (13,2%). Французские социалисты и их союзники получили лишь 9,5%.

Однако, несмотря на уверенное лидерство партии французского президента в первом туре, официальный представитель правительства Кристоф Кастанер призвал не опережать события и дождаться результатов второго тура.

"Ничего еще не решено, выборы проходят в два тура", – сказал он по итогам первого тура парламентских выборов.

Одной из особенностей первого тура стала рекордно низкая явка (50,2%). Многие политические деятели призвали избирателей не игнорировать второй тур. В частности, лидер ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен после первого тура призвала "всех патриотов прийти на избирательные участки в воскресенье".

Между тем, согласно результатам опроса, больше половины французов (52%) недовольны итогами первого тура.

"Разрыв между все большим числом граждан и режимом подтверждается исторически низким уровнем явки. Проведение парламентских выборов после президентских отдает определяющую роль президентским выборам и значительно снижает значение парламентских", – приводит издание "Либерасьон" мнение политолога Гаэля Брюстье.

По прогнозам телеканала БФМ-ТВ, президентская партия в итоге может получить от 415 до 445 мест в Национальном собрании из 577. Между тем, итоги проведенного в четверг опроса показывают, что 61% респондентов надеются, что партия президента Франции все же по итогам второго тура получит меньше ожидаемого большинства.

Национальное собрание – нижняя палата французского парламента. Депутаты в нее избираются в ходе всеобщих выборов сроком на пять лет.