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Во Франции убьют более миллиона уток http://www.segodnya.ua/img/article/7856/72_main.1483581450.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7856/72_tn.1483581450.jpg Мир Власти пытаются предотвратить угрозу распространения птичьего гриппа

Во Франции убьют более миллиона уток

Сегодня, 03:57

Власти пытаются предотвратить угрозу распространения птичьего гриппа

Во Франции убьют более миллиона уток, фото all-biz
Во Франции убьют более миллиона уток, фото all-biz

Власти Франции распорядились о массовом забое уток и гусей на юго-западе страны, чтобы предотвратить угрозу распространения птичьего гриппа. Об этом сообщило министерство сельского хозяйства страны.

По данным ведомства, профилактические меры будут приняты к птицам в департаментах Жер, Ланды и Верхние Пиренеи с 5 по 20 января. Отмечаются, что будут уничтожены утки, находящиеся на свободном выгуле.

Министерство отмечает, что с начала декабря в хозяйствах страны было зафиксировано 89 очагов высокопатогенного птичьего гриппа H5N8. Преимущественно вспышки заболевания происходили на юго-западе страны.

По подсчетам производителей фуа-гра, в регионе до 20 января будут уничтожены 1,3 миллиона уток из общего поголовья, насчитывающего 18 миллионов птиц.

Напомним, в Южной Корее из-за масштабной эпидемии гриппа уничтожили 26 миллионов кур и уток. 
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Источник:

РИА Новости

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