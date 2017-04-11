Во Франции в лагере беженцев произошли беспорядки и поножовщина

Вчера, 11:22

Во время потасовки между мигрантами пострадали десять человек


Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

 


На севере Франции произошли массовые беспорядки в лагере беженцев, пишет AFP.

После массовой драки с поножовщиной между группами мигрантов в лагере начался пожар.

Пламя быстро распространялось от одного деревянного домика к другому. В итоге лагерь был полностью уничтожен огнем.

В результате потасовки между мигрантами пострадали десять человек, трое из них получили ножевые ранения.

Напомним, в прошлом году власти снесли лагерь для беженцев под названием "Джунгли". Решению предшествовал инцидент в лагере – там мигранты изнасиловали женщину-переводчика.
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Автор:

Павленко Анастасия

Источник:

"Сегодня"

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