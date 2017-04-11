Во Франции в лагере беженцев произошли беспорядки и поножовщина
Во время потасовки между мигрантами пострадали десять человек
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
На севере Франции произошли массовые беспорядки в лагере беженцев, пишет AFP.
После массовой драки с поножовщиной между группами мигрантов в лагере начался пожар.
Пламя быстро распространялось от одного деревянного домика к другому. В итоге лагерь был полностью уничтожен огнем.
В результате потасовки между мигрантами пострадали десять человек, трое из них получили ножевые ранения.
Напомним, в прошлом году власти снесли лагерь для беженцев под названием "Джунгли". Решению предшествовал инцидент в лагере – там мигранты изнасиловали женщину-переводчика.
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