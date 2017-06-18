Во Франции впервые за 100 лет бык убил матадора (18+)

Испанский матадор умер после того, как бык боднул его во время фестиваля на юго-западе Франции

Айвану Фандиньо было 36 лет. Во время боя в субботу его нога запуталась в плаще, он упал на землю, где его и настиг бык.

Об этом сообщает ВВС.

Животное травмировало матадору легкие. По информации французских СМИ, он скончался по дороге в больницу в результате сердечного приступа.

Инцидент произошел во время фестиваля корриды Aire-sur-l'Adour в городке По недалеко от границы с Испанией.

Уроженец Басконии уже выходил на арену раньше в тот день. На снимках видно, что когда матадора выносили с ринга, он еще был в сознании, но у него было сильное кровотечение.

Передают, что Фандиньо стал первым матадором, погибшим во Франции за последнее столетие. Как утверждает газета Sud-Ouest, в последний раз это случилось в 1921 году, когда Исидоро Мари Фернандо умер на арене в Безье.

В июле прошлого года 29-летний тореадор Виктор Баррио погиб во время боя, который транслировали в прямом эфире – это был первый случай в стране за последние 30 лет.

Айван Фандиньо ранее уже был ранен во время боев с быками по крайней мере дважды – в 2015-м животное подбросило его в воздух во время боя в Памплоне, а за год до того случился еще более серьезный инцидент, когда матадор потерял сознание во французском Байоне.

Оппоненты корриды описывают ее как варварское действо, тогда как сторонники говорят, что традиция является древней формой искусства, которая глубоко укоренилась в национальной истории.

Бои с быками объявили законными во Франции после того, как в 2012 году Конституционный совет отклонил иск о запрете практики группы защитников прав животных.

По информации агентства AFP, только во Франции за год на корриде убивают более 1000 быков.

Хотя это действо возникло в соседней Испании, полтора века назад оно стало популярным и во Франции.