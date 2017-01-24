Во Франции выехали на маршрут два беспилотных электробуса (фото)

Сегодня, 04:37

Транспорт оснащен  специальными приборами и камерами, чтоб избегать столкновения с другими машинами

В рамках эксперимента в Париже выпустили на маршрут два беспилотных автобуса, которые ездят на электричестве. Об этом сообщает Автономный оператор парижского транспорта (RATP)

Отмечается, что курсировать транспортные средства будут между Лионским вокзалом и вокзалом Аустерлитц, а пассажиры смогут протестировать новшество абсолютно бесплатно.

Один такой электробус сможет взять к себе на борт лишь шесть человек, а работать будет семь дней в неделю.

Для того, чтоб избежать столкновения с другим транспортом, бусы оснащены специальными приборами и камерами. Электробусы не имеют выраженной передней и задней части – прибыв к месту назначения, они могут начать обратный путь, не разворачиваясь.

Отмечается, что эксперимент продлиться с 23 января до 7 апреля.
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