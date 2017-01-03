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Во Франции законом запретили беспокоить граждан в нерабочее время http://www.segodnya.ua/img/article/7852/56_main.1483428056.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7852/56_tn.1483428056.jpg Мир Теперь французские работники имеют право игнорировать рабочую почту и звонки в выходные и нерабочие часы

Во Франции законом запретили беспокоить граждан в нерабочее время

Сегодня, 09:20

Теперь французские работники имеют право игнорировать рабочую почту и звонки в выходные и нерабочие часы

Французы получили право игнорировать рабочие звонки в нерабочее время. Фото: архив
Французы получили право игнорировать рабочие звонки в нерабочее время. Фото: архив

Во Франции вступил в силу закон, позволяющий работникам игнорировать электронную переписку по работе в нерабочие часы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euronews.

Как сообщается, главная цель введения закона – преодоление негативных последствий для здоровья и частной жизни людей, которые "всегда на связи" и не могут расслабиться даже после работы, в выходные или в отпуске.

Опрос компании Eléas продемонстрировало, что 60% работников выступали за принятие закона о регулировании коммуникаций по работе. В том же опросе выяснилось, что 37% работников остаются "на связи" и вне рабочих часов.

Отметим что этот закон, будучи частью пакета непопулярных реформ, предложенных правительством, – единственный, который не вызвал протесты работников. Согласно ему, каждая компания, где работает 50 и более человек, должна принять меры для регулирования коммуникаций, чтобы обеспечить справедливый баланс между работой и отдыхом.

Вместе с тем, критики говорят, что в законе не прописаны потенциальные штрафы или другие меры наказания компаний, не воплощать его в жизнь.
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