Во французском парламенте проходят обыски по делу жены кандидата в президенты Фийона

Французские следователи явились в здание Национального собрания (парламента) Франции, чтобы получить там документацию, относящуюся к расследованию дела о возможном хищении государственных средств – так называемом "деле Пенелопы Фийон". Об этом сообщил телеканал BFM TV.

По его данным, следователи намерены изъять документацию, относящуюся к выплатам зарплаты супруге бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийона.

Накануне Франсуа Фийон, выдвигающий свою кандидатуру на президентских выборах, и его супруга Пенелопа были по отдельности допрошены следователями. Допрос продолжался около пяти часов.

В минувшую среду во Франции вспыхнула общественная полемика, когда газета Le Canard Enchaîné опубликовала журналистское расследование, в котором утверждала, что Пенелопа Фийон на протяжении нескольких лет числилась в качестве помощника при Франсуа Фийоне в Национальном собрании и получала положенное жалованье, но при этом "не выполняла никаких конкретных обязанностей". Ей были выплачены 500 тыс. евро.

Скандал принял весьма серьезный оборот. Местные СМИ окрестили дело "Пенелопагейт", поскольку оно рискует оказать влияние на исход предвыборной кампании Фийона, долгое время считавшегося бесспорным фаворитом.

Уже через несколько часов после появления публикации французская прокуратура начала предварительное расследование, чтобы выяснить обстоятельства хищения государственных средств методом создания фиктивного рабочего места.

Франсуа Фийон уже заявил, что снимется с выборов, если сам станет фигурантом расследования, открытого против его супруги. "Только одна вещь может помешать мне остаться кандидатом: если будет затронута моя честь, если против меня будет открыто расследование. Я всегда говорил, что не смогу претендовать на пост главы государства, если есть хоть какое-то свидетельство, что я преступил закон", – заявил он.

Как известно, данные опроса центров Kantar-Sofres-Onepoint для изданий Le Figaro, RTL и LCI свидетельствуют, что глава французской ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен сохраняет лидерство среди других кандидатов в президенты в первом туре, однако проигрывает при любых раскладах во втором.

Лидерство в первом туре выборов удерживает глава ультраправых Марин Ле Пен – за нее готовы проголосовать 25% избирателей. Второе место с 22% предсказывают кандидату правых Франсуа Фийону. Третье место с результатом 21% – у бывшего министра экономики Эммануэля Макрона.

В то же время во втором туре Ле Пен проигрывает и Фийону, и Макрону. В частности, если ее соперником будет бывший премьер, то лидер ультраправых может претендовать на 40 %, а Фийон – на 60%.

В паре же Ле Пен – Макрон, последний побеждает с 65% против 35%. Также Макрон может победить, если его соперником во втором туре будет Фийон с результатом 58% против 42%.