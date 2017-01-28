Во время штурма "музея Новороссии" в Санкт-Петербурге подстрелили полицейского

В правоохранителя выстрелили из ружья, он доставлен в больницу

В Санкт-Петербурге в помещении так называемого "музея Новороссии" полицейский был ранен, когда в него выстрелил из ружья мужчина, который принимал участие в массовой драке, которого правоохранитель хотел задержать. Об этом сообщает "Фонтанка".

По данным СК РФ по Петербургу, ночью 28 января в полицию поступило сообщение о массовой драке на улице Декабристов, один из участников которой стрелял в воздух из травматического пистолета.

Когда на место прибыли полицейские, участники драки убежали в подвальное помещение. Полицейские начали взламывать дверь, когда один из злоумышленников выстрелил через нее из охотничьего ружья.

Полицейский получил ранение картечью, в настоящее время он госпитализирован, угрозы для жизни нет.

Стрелок задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК России (посягательство на жизнь сотрудника полиции).

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