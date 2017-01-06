Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Во время стрельбы в аэропорту Флориды погибли 5 человек (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7860/81_main.1483727725.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7860/81_tn.1483727725.jpg Мир Стрелок действовал один

Во время стрельбы в аэропорту Флориды погибли 5 человек (видео)

Сегодня, 20:35

Стрелок действовал один

На месте происшествия. Фото: wthr.com
На месте происшествия. Фото: wthr.com

Пять человек погибли в результате стрельбы в международном аэропорту Форт-Лодердейл в американском штате Флорида. Об этом в своем Twitter написал бывший пресс-секретарь Белого дома Ари Флейшер со ссылкой на полицию. Он также отметил, что стрелок действовал один, – передает RT.

По другим данным, погибли не менее трех человек.

Также сообщается о 9 пострадавших. "Девять человек получили ранения в результате стрельбы в международном аэропорту Форт-Лодердейл в американском штате Флорида", – об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на заявление местных властей.

Отмечается, что стрелок был задержан полицией.

Как сообщалось, в аэропорту Флориды произошла стрельба.
аэропорт, погибли, стрельба, флорида, в аэропорту

Вы сейчас просматриваете новость "Во время стрельбы в аэропорту Флориды погибли 5 человек (видео)". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

На месте происшествия. Фото: twitter.com/WTHRcom

В аэропорту Флориды произошла стрельба - СМИ

Сегодня, 20:31

На месте происшествия работает полиция

Мир

Robinson R-22. Фото: Robinson Helicopter Co.

В США разбился вертолет с пассажирами

Сегодня, 08:38

Robinson R-22 вылетел с аэродрома для воздушной фотосессии

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.