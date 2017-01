Во время стрельбы в аэропорту Флориды погибли 5 человек (видео)

Пять человек погибли в результате стрельбы в международном аэропорту Форт-Лодердейл в американском штате Флорида. Об этом в своем Twitter написал бывший пресс-секретарь Белого дома Ари Флейшер со ссылкой на полицию. Он также отметил, что стрелок действовал один, – передает RT.

По другим данным, погибли не менее трех человек.

Также сообщается о 9 пострадавших. "Девять человек получили ранения в результате стрельбы в международном аэропорту Форт-Лодердейл в американском штате Флорида", – об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на заявление местных властей.

Отмечается, что стрелок был задержан полицией.

#BREAKING Reports of shots fired at Fort Lauderdale-Hollywood International Airport https://t.co/Ox6sbbau9e pic.twitter.com/LWqxC1QrFo

.@ABC News Special Report: 9 injured in shooting at Fort Lauderdale Int'l Airport; shooter in custody, officials say https://t.co/07HLumqRti pic.twitter.com/GDUE8xbQgh