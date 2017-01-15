Во время тюремного бунта в Бразилии погибли более 30 человек

Во время тюремного бунта в Бразилии погибли по меньшей мере 30 человек. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на местную полицию, передает телеканал "112 Украина".

"Там, вероятно, более 30 погибших", – сообщил следователь полиции Отасилио де Медейрос.

Отмечается, что причиной бунта стало столкновение представителей двух противоборствующих банд.

Напомним, ранее в бразильской тюрьме более 30 заключенных нашли убитыми.