Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Военное обострение между Арменией и Азербайджаном: в Баку рассказали свою версию http://www.segodnya.ua/img/article/7843/80_main.1483019594.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7843/80_tn.1483019594.jpg Мир Как отмечается, разведгруппа ВС Армении попала в засаду подразделений азербайджанской армии

Военное обострение между Арменией и Азербайджаном: в Баку рассказали свою версию

Сегодня, 15:49

Как отмечается, разведгруппа ВС Армении попала в засаду подразделений азербайджанской армии

Минобороны Азербайджана. Фото: Vzglyad.az
Минобороны Азербайджана. Фото: Vzglyad.az

Минобороны Азербайджана распространило информацию о боестолкновении на границе с Арменией.

"29 декабря утром разведгруппа ВС Армении попала в засаду подразделений азербайджанской армии при попытке нарушения азербайджано-армянской границы", – говорится в опубликованном сообщении.

В нем также указывается, что в ходе произошедшего боестолкновения армянская сторона понесла потери. В Минобороны Азербайджана также сообщили, что один военнослужащий азербайджанской армии пропал без вести и что принимаются меры по его поиску.

Ранее пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что азербайджанская сторона в четверг утром якобы предприняла попытку диверсионной вылазки на участке границы двух стран, стрельба продолжается. "Рано утром 29 декабря азербайджанские войска предприняли попытку диверсии на участке государственной границы, расположенной юго-восточнее села Чинари Тавушской области", – сообщил Ованнисян.

Он заявил, что военнослужащие Армении вступили в бой.
Азербайджан, Армения, граница, перестрелка, нагорный карабах

Вы сейчас просматриваете новость "Военное обострение между Арменией и Азербайджаном: в Баку рассказали свою версию". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ИТАР-ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Отношения между странами остаются крайне напряженными. Фото: spb.riss.ru

Новое военное обострение между Арменией и Азербайджаном: в ход пошли снайперы и гранатометы

Сегодня, 12:19

В Баку никак не комментируют заявления Еревана о диверсиях и сообщают об обстрелах с ереванской стороны

Политика

Рефат Чубаров. Фото: AFP

Чубаров: Некоторые государства из бывшего СССР могут признать Крым российским

26 Декабря, 12:27

МИД должно вызвать послов, чтобы обозначить им более жесткую позицию относительно недопустимости поведения их стран, считает нардеп

Мир

Трагедия произошла в Баку. Фото: azcongress.ru

Дочь турецкого дипломата погибла, любуясь на огни вечернего Баку

21 Декабря, 13:37

Правоохранители больше склоняются к тому, что произошедшее стало следствием несчастного случая

Мир

В Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. Фото: PAN

В Нагорном Карабахе снова вспыхнули бои

18 Декабря, 10:51

Армения и Азербайджан 2 апреля заявили об обострении ситуации в зоне карабахского конфликта 

Экономика

Нефть, по рассчетам экспортеров, должна подорожать. Фото: AFP

Экспортеры нефти договорились о снижении добычи и ждут роста цен

12 Декабря, 10:07

Обязательства по сокращению добычи черного золота из стран вне ОПЕК взяли на себя 11 государств

Мир

Фото: Александр Рюмин, ТАСС

В Баку ликвидировали террориста, который пытался взорвать пояс смертника возле ТЦ

4 Декабря, 00:19

При задержании мужчина оказал сопротивление и попытался привести в действие взрывное устройство, в результате он был убит спецслужбами

Мир

Конфликт в Нагорном Карабахе "разморозился". Фото: euronews.com

В Нагорном Карабахе снова вспыхнули бои

27 Ноября, 09:01

Азербайджан зафиксировал 24 обстрела в зоне конфликта за сутки 

Мир

Фото: goodfon.ru

В Азербайджане могут ввести уголовное наказание за оскорбление президента в сети

15 Ноября, 22:01

Максимальное наказание предусматривает до двух лет лишения свободы

Мир

Конфликт в Нагорном Карабахе "разморозился". Фото: AFP

В Нагорном Карабахе снова вспыхнули бои

6 Ноября, 09:02

Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась в ночь на 2 апреля, когда начались боевые действия с применением артиллерии, танков и авиации 

Мир

Непризнанная Нагорно-Карабахская республика сменит название на республику Арцах

Нагорный Карабах сменит название

5 Ноября, 22:47

Новое название прописано в новом проекте конституции

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.