Военное обострение между Арменией и Азербайджаном: в Баку рассказали свою версию

Как отмечается, разведгруппа ВС Армении попала в засаду подразделений азербайджанской армии

Минобороны Азербайджана распространило информацию о боестолкновении на границе с Арменией.

"29 декабря утром разведгруппа ВС Армении попала в засаду подразделений азербайджанской армии при попытке нарушения азербайджано-армянской границы", – говорится в опубликованном сообщении.

В нем также указывается, что в ходе произошедшего боестолкновения армянская сторона понесла потери. В Минобороны Азербайджана также сообщили, что один военнослужащий азербайджанской армии пропал без вести и что принимаются меры по его поиску.

Ранее пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что азербайджанская сторона в четверг утром якобы предприняла попытку диверсионной вылазки на участке границы двух стран, стрельба продолжается. "Рано утром 29 декабря азербайджанские войска предприняли попытку диверсии на участке государственной границы, расположенной юго-восточнее села Чинари Тавушской области", – сообщил Ованнисян.

Он заявил, что военнослужащие Армении вступили в бой.