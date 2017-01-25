Военный эксперт рассказал, как Путин незаметно оккупирует Беларусь

Опротестовать мягкую оккупацию Беларуси у Запада не будет формального повода, так как Минск и Москва – в одном Союзном государстве

Оккупационная политика Кремля неожиданно повернулась против Беларуси, которую Путин незаметно для всех оккупирует уже этим летом под видом военных учений. Такое мнение высказал в Facebook военный эксперт Алексей Арестович.

Он отметил, что Россия пойдет по уже протоптанному пути, как это было с учениями "Кавказ-2008", которыми она прикрывалась для вторжения в Грузию. Позже был "Кавказ-2012", который стал отправной точкой для оккупации Крыма. Теперь, по словам, эксперта, масштабные учения "Запад-2017" в Беларуси могут поспособствовать оккупации этой страны.

"Пока все дружно ждали подлянки от Кремля где-нибудь в Прибалтике или Одессе, Путин нашел простой и изящный выход – оккупировать Беларусь. Российские войска, которые зайдут на территорию республики летом этого года, под эгидой масштабных учений "Запад-2017", скорее всего, там и останутся (по крайней мере, частично)", – написал Арестович.

Эксперт считает, что такой шаг со стороны России поможет Кремлю открыть еще один потенциальный фронт против Украины, тем самым практический взяв ее в полюбившийся оккупантам "котел".

Однако кроме Украины под угрозой нападения окажутся и другие страны – Прибалтика, Польша.

"Таким образом, летом этого года радикально изменится вся военно-политическая обстановка в Восточной (а потом и всей) Европе. Опротестовать мягкую оккупацию Беларуси у Запада нет формального повода: Беларусь и РФ – в одном Союзном государстве", – пишет эксперт.

Напомним, еще летом экс-советник Путина Андрей Илларионов предсказывал, что следующий удар Россия может нанести по Беларуси. Он отмечал, что Россия расположила танковую армию в Смоленске, который граничит с Беларусью, и готовится это явно не для Украины.

В свою очередь лава комитета по иностранным делам Европарламента Эльмаром Брок заявлял, что, если Российская Федерация будет посягать на территориальную целостность Беларуси, то НАТО и Евросоюз могут рассмотреть возможный ответ на действия Кремля.