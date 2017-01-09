Военный корабль США открыл огонь в сторону иранских катеров в Персидском заливе
Как сообщается, три предупредительных выстрела были сделаны, после того как иранские катера приблизились к эсминцу на расстояние 800 метров.
Военный корабль США сделал несколько предупредительных выстрелов в сторону иранских катеров в Ормузском проливе, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителей Пентагона, сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел в минувшее воскресенье, когда четыре катера Корпуса стражей исламской революции (КСИР) начали на высокой скорости приближаться к эсминцу Mahan, сопровождавшему другие американские суда.
Собеседники агентства сообщили, что катера приблизились к эсминцу на расстояние 800 метров.
Отмечается, что предупредительный огонь был открыт после того, как иранские корабли не отреагировали на радиосигналы и дымовой буй, сброшенный вертолетом ВМС США. Всего было произведено три выстрела.
Ранее США неоднократно жаловались на то, что иранские катера приближаются слишком близко к американским кораблям в Персидском заливе. Так, в августе четыре катера КСИР подошли на расстояние менее 275 метров к американскому эсминцу Nitze в окрестностях Ормузского пролива. Эсминец был вынужден изменить курс.
Также сообщалось, что военный корабль иранских стражей Исламской революции нацелил свое оружие на военный вертолет США.
В конце ноября представитель иранского военного ведомства заявил, что присутствие американских кораблей в Персидском заливе создает риск конфликта в регионе, их поведение "неуместно и непрофессионально".
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