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Военный корабль США открыл огонь в сторону иранских катеров в Персидском заливе http://www.segodnya.ua/img/article/7865/77_main.1483970377.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7865/77_tn.1483970377.jpg Мир Как сообщается, три предупредительных выстрела были сделаны, после того как иранские катера приблизились к эсминцу на расстояние 800 метров.

Военный корабль США открыл огонь в сторону иранских катеров в Персидском заливе

Сегодня, 15:59

Как сообщается, три предупредительных выстрела были сделаны, после того как иранские катера приблизились к эсминцу на расстояние 800 метров.

Эсминец Mahan. Фото: korabli.eu
Эсминец Mahan. Фото: korabli.eu

Военный корабль США сделал несколько предупредительных выстрелов в сторону иранских катеров в Ормузском проливе, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителей Пентагона, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье, когда четыре катера Корпуса стражей исламской революции (КСИР) начали на высокой скорости приближаться к эсминцу Mahan, сопровождавшему другие американские суда.

Собеседники агентства сообщили, что катера приблизились к эсминцу на расстояние 800 метров.

Отмечается, что предупредительный огонь был открыт после того, как иранские корабли не отреагировали на радиосигналы и дымовой буй, сброшенный вертолетом ВМС США. Всего было произведено три выстрела.

Ранее США неоднократно жаловались на то, что иранские катера приближаются слишком близко к американским кораблям в Персидском заливе. Так, в августе четыре катера КСИР подошли на расстояние менее 275 метров к американскому эсминцу Nitze в окрестностях Ормузского пролива. Эсминец был вынужден изменить курс.

Также сообщалось, что военный корабль иранских стражей Исламской революции нацелил свое оружие на военный вертолет США.

В конце ноября представитель иранского военного ведомства заявил, что присутствие американских кораблей в Персидском заливе создает риск конфликта в регионе, их поведение "неуместно и непрофессионально".
Иран, США, корабль, пентагон, Персидский залив

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