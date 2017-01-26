Вооруженные силы Швеции подверглись кибератаке

Новый скандал, связанный с кибератаками, разразился в Европе. Жертвой преступников стали вооруженные силы Швеции, которые как раз готовятся к масштабным учениям в сентябре. Из-за атаки командованию пришлось отключить компьютерную систему Caxcis, которая как раз используется в военных учениях. Шведская газета Dagens Nyheter сообщает, что инцидент произошел "недавно", не уточняя деталей. Официальный представитель армии Филип Саймон подтвердил: атака и вправду была. "Я могу подтвердить, что был инцидент, связанный с существующей системой. Вооруженные силы отключили ее, — заявил он, уточнив: — Я использую слово "инцидент", но речь идет о внешнем воздействии".

Он объяснил, что Caxcis — это система оперативного планирования, поэтому кибератака, мол, не повлияла на оперативные возможности шведских войск. Впрочем, подчеркнул Саймон, любые влияния на подобные системы являются "серьезным происшествием".

Система была отключена "на неопределенное время". Подробности происшествия и последующие меры, которые приняла шведская армия, глава пресс-службы комментировать отказался. Также неизвестно, кто именно и зачем совершил атаку. Министр обороны Швеции Питер Хултквист заявил, что военные держат ситуацию под контролем и не хотят раскрывать информацию о возможностях национальных систем защиты. Вместе с Caxcis военные отключили и компьютерную систему Charon, которая обеспечивает безопасный доступ в интернет. Впрочем, они мотивируют это тем, что система устарела и требует замены.

УЧЕНИЯ. Атака произошла во время подготовки минобороны к масштабным учениям Aurora 17, запланированным на сентябрь. В них примут участие более 19 тысяч человек: весь состав шведской армии, военные из Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Норвегии, Германии и США. Это самые крупные учения в стране за 20 лет.

За 2016 год хакеры пытались атаковать Швецию более 100 тысяч раз. Виновниками были и спецслужбы, и иностранные организации. Аналитики считают, что целью хакеров были секретные данные и использование шведских компьютеров для атак в других странах.