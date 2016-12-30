Ворона на границе с РФ украла паспорт у гражданина Эстонии

Ворона украла паспорт у гражданина Эстонии во время оформления документов на пункте пропуска в Ленинградской области на российско-эстонской границе. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления РФ.

Отмечается, что инцидент произошел на многостороннем автомобильном пункте пропуска в Ивангороде (Ленинградская область), куда гражданин Эстонии прибыл с территории России.

"Началась привычная процедура таможенного оформления транспортного средства. Гражданин вытащил паспорт, как вдруг подлетела ворона... Птица выхватила документ и резко взмыла вверх. Все произошло так быстро, что никто даже опомниться не успел", – говорится в сообщении.

Сотрудники таможенного поста попытались помочь гражданину Эстонии, даже привлекли кинологов с служебными собаками, однако поймать ворону не удалось. Было составлено заявление об утере паспорта. В полиции Ивангорода гражданину также дали адрес эстонского консульства в Санкт-Петербурге для получения документов, необходимых для возвращения на родину.

"...Мужчина вернулся домой. А через несколько дней и паспорт нашелся. Ворона бросила его недалеко от пешеходного пункта пропуска", – сообщают в ведомстве.