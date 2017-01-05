Восемь человек погибли при взрыве в центре Багдада – СМИ

Это уже второй теракт в столице Ирака за день

По меньшей мере, восемь человек стали жертвами взрыва, прогремевшего возле контрольно-пропускного пункта в центре Багдада, сообщает Аль-Джазира. Сообщается, что за взрыв никто не взял на себя ответственность.

Это уже второй теракт в столице Ирака за день. Ранее утром в четверг в результате взрыва на продовольственном рынке в восточной части Багдада погибли семь мирных жителей и двое полицейских. Как сообщает Аль-Джазира, 15 человек было ранено. Ответственность за нападение взял на себя ИГИЛ.

Обе бомбы были заложены в припаркованных автомобилях.Ранее сообщалось, что в результате теракта в пригороде Багдада Мадинат-эс-Садр 2 января погибли 32 человека. Еще 61 человек получил ранения. Нападение устроил террорист-смертник, который привел в действие взрывное устройство в автомобиле.