Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Восемь человек погибли при взрыве в центре Багдада – СМИ http://www.segodnya.ua/img/article/7858/82_main.1483651451.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7858/82_tn.1483651451.jpg Мир Это уже второй теракт в столице Ирака за день

Восемь человек погибли при взрыве в центре Багдада – СМИ

Сегодня, 23:34

Это уже второй теракт в столице Ирака за день

На месте взрыва. Фото: twitter.com
На месте взрыва. Фото: twitter.com

По меньшей мере, восемь человек стали жертвами взрыва, прогремевшего возле контрольно-пропускного пункта в центре Багдада, сообщает Аль-Джазира. Сообщается, что за взрыв никто не взял на себя ответственность.

Это уже второй теракт в столице Ирака за день. Ранее утром в четверг в результате взрыва на продовольственном рынке в восточной части Багдада погибли семь мирных жителей и двое полицейских. Как сообщает Аль-Джазира, 15 человек было ранено. Ответственность за нападение взял на себя ИГИЛ.

Обе бомбы были заложены в припаркованных автомобилях.Ранее сообщалось, что в результате теракта в пригороде Багдада Мадинат-эс-Садр 2 января погибли 32 человека. Еще 61 человек получил ранения. Нападение устроил террорист-смертник, который привел в действие взрывное устройство в автомобиле.
теракт, взрыв, бомбы, багдад, аль-джазира, взрывное устройство, ИГИЛ

Вы сейчас просматриваете новость "Восемь человек погибли при взрыве в центре Багдада – СМИ". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

В Сирии возле российской авиабазы произошел теракт

Сегодня, 20:22

Данные о жертвах разнятся, пока никто ответственность за взрыв не взял

Мир

На месте взрыва. Фото: AFP

Теракт в Турции: новые подробности

Сегодня, 20:06

Украинцев нет среди пострадавших в результате взрыва в Измире

Мир

В Сирии прогремел взрыв. Фото: AFP

Мощный взрыв прогремел в сирийской провинции Латакия

Сегодня, 17:26

Провинция контролируется войсками Асада, также там расположена авиабаза ВКС России

Мир

Фото: Conflict News

Новый теракт в Турции: неизвестные взорвали машину и ворвались в здание суда

Сегодня, 16:31

На месте происшествия работают "скорые", данных о погибших пока нет

Мир

Самолет ВВС Турции. Фото: novoye-vremya.com

Турецкие ВВС мощным ударом уничтожили десятки объектов ИГИЛ

Сегодня, 13:14

Авиация Турции уничтожила 74 объекта и полевого командира террористов на севере Сирии

Мир

В Багдадет снова прогремел взрыв. Фото: AFP

Террорист взорвал авто в Багдаде, есть погибшие

Сегодня, 10:42

Атака произошла неподалеку от мечети в шиитском районе города

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.