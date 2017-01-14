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Восемь конгрессменов будут бойкотировать инаугурацию Трампа – СМИ http://www.segodnya.ua/img/article/7883/2_main.1484430068.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7883/2_tn.1484430068.jpg Мир Законодатели-демократы среди причин своего демарша назвали неуважение Трампа к женщинам, меньшинствам и иностранцам

Восемь конгрессменов будут бойкотировать инаугурацию Трампа – СМИ

Сегодня, 23:41

Законодатели-демократы среди причин своего демарша назвали неуважение Трампа к женщинам, меньшинствам и иностранцам

Член Палаты представителей Конгресса США, демократ из штата Джорджия Джон Льюис. Фото: EPA
Член Палаты представителей Конгресса США, демократ из штата Джорджия Джон Льюис. Фото: EPA

По меньшей мере восемь членов американского Конгресса заявили, что 20 января будут бойкотировать инаугурацию избранного президента Дональда Трампа, указывая, в частности, на то, что российское вмешательство в выборы могло помочь в избрании 45-го президента США. Об этом сообщает Радио Свобода.

"Я не вижу этого избранного президента законным президентом", – указал член Палаты представителей, демократ из штата Джорджия Джон Льюис в программе телеканала NBC "Встреча с прессой", который выйдет в эфир 15 января.

"Думаю, что россияне принимали участие в оказании помощи в избрании этого человека. И они помогли уничтожить кандидатуру Хиллари Клинтон", – отметил Льюис, обращаясь к данным разведки США о вмешательстве России.

Другие законодатели-демократы, которые объявили о своих планах пропустить инаугурацию, среди причин своего демарша также назвали неуважение Трампа к женщинам, меньшинствам и иностранцам.

44-й президент США демократ Барак Обама завершает пребывание на посту 20 января. В этот день присягу в качестве 45-го президента США принесет республиканец Дональд Трамп, победивший на ноябрьских выборах 2016 года кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

Как сообщалось, избранный президент США Дональд Трамп заявил, что сохранит санкции в отношении России", по крайней мере, на некоторое время", при этом не исключил отмены санкций при определенных условиях.
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