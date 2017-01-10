Восьмой этап "Дакар"-2017 сократили в связи с погодными условиями

Организаторы ралли-рейда "Дакар" 2017 года приняли решение сократить маршрут восьмого этапа в зачете грузовиков в связи с погодными условиями, сообщается в пресс-релизе российской команды "КАМАЗ-мастер".

Ранее организаторы ралли-рейда обновили маршрут на седьмом этапе гонки в связи с отменой предыдущего этапа из-за ливней в Боливии.

На маршруте от Уюни до Сальты будет отрезана его аргентинская часть, и вместо изначально запланированных 490 километров "тяжелому зачету" предстоит проехать всего лишь 174 км. Спецучасток для остальных составит 246 км.

"Дакар"-2017 проходит в Парагвае, Боливии и Аргентине. Ралли-марафон завершится в воскресенье, 14 января, в Буэнос-Айресе.