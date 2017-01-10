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Восьмой этап "Дакар"-2017 сократили в связи с погодными условиями http://www.segodnya.ua/img/article/7868/6_main.1484043163.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7868/6_tn.1484043163.jpg Мир Погода не позволяет полноценно проводить знаменитый ралли-рейд

Восьмой этап "Дакар"-2017 сократили в связи с погодными условиями

Сегодня, 12:12

Погода не позволяет полноценно проводить знаменитый ралли-рейд

Фото AFP
Фото AFP

Организаторы ралли-рейда "Дакар" 2017 года приняли решение сократить маршрут восьмого этапа в зачете грузовиков в связи с погодными условиями, сообщается в пресс-релизе российской команды "КАМАЗ-мастер".

Ранее организаторы ралли-рейда обновили маршрут на седьмом этапе гонки в связи с отменой предыдущего этапа из-за ливней в Боливии.

На маршруте от Уюни до Сальты будет отрезана его аргентинская часть, и вместо изначально запланированных 490 километров "тяжелому зачету" предстоит проехать всего лишь 174 км. Спецучасток для остальных составит 246 км.

"Дакар"-2017 проходит в Парагвае, Боливии и Аргентине. Ралли-марафон завершится в воскресенье, 14 января, в Буэнос-Айресе.
автоспорт, ралли Дакар

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Источник:

Р-спорт

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