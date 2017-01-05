Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Возможное участие России в кибератаках: в Белом доме предупреждают Трампа о политических последствиях решения http://www.segodnya.ua/img/article/7856/59_main.1483569655.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7856/59_tn.1483569655.jpg Мир Обама поручил разведывательному сообществу подготовить совместный доклад

Возможное участие России в кибератаках: в Белом доме предупреждают Трампа о политических последствиях решения

Сегодня, 00:39

Обама поручил разведывательному сообществу подготовить совместный доклад

Джош Эрнест. Фото: strana.in.ua
Джош Эрнест. Фото: strana.in.ua

Решение, которое примет избранный президент США Дональд Трамп по поводу предполагаемой злонамеренной деятельности России в киберсфере во время избирательной кампании, может иметь политические последствия для Д.Трампа, считает пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест.

"С одной стороны – русские и Ассандж (основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж – ред.). С другой – 17 агентств разведки, привлеченные эксперты в киберсфере, демократы и республиканцы, а также лишь один советник господина Трампа, который выразил озабоченность вредоносной деятельностью России в киберпространстве в контексте выборов", – сказал он в среду на брифинге в Вашингтоне.

По его словам, "избранному президенту придется определиться, кому он верит". "Решение будет иметь последствия для того пути, которым он будет управлять страной", сказал Эрнест.

Он напомнил, что президент США Барак Обама поручил разведывательному сообществу подготовить совместный доклад о предположительном вмешательстве России с помощью хакерских атак в выборы 2016, 2012 и 2008 года, а также поделиться этой информацией с членами конгресса и командой избранного президента, "чтобы они поняли, насколько это серьезно".

Ранее избранный президент США Трамп в очередной раз назвал неосторожность причиной взлома серверов Национального комитета Демократической партии США (DNC).

"Джулиан Ассанж сказал, что "взломать (электронную почту) Подесты (главы избирательного штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты – ред.) мог бы 14-летний подросток". Почему в DNC были так неосмотрительны?", – написал Трамп в среду в "Твиттере".

Избранный президент также обратил внимание на то, что основатель WikiLeaks Дж.Ассанж опроверг информацию о том, что якобы получал информацию от России.

Кроме того, Трамп согласился с оценкой Ассанжа по поводу работы американских СМИ, назвавшего их "нечестными". "Они куда более нечестны, чем можно подумать", – написал Трамп в соцсети.
выборы, США, Обама, трамп, последствия, ассанж, решение, доклад, участие, советник, кибератака, президент США, эрнест, Джош Эрнест

Вы сейчас просматриваете новость "Возможное участие России в кибератаках: в Белом доме предупреждают Трампа о политических последствиях решения". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп сделал неожиданное заявление по России

1 Января, 10:05

Американский лидер анонсировал обнародование информации о том, кто действительно устраивал кибератаки на США

Мир

Российские хакеры все не могут успокоиться. Фото: polska-kaliningrad.ru

В США сообщают о новых атаках российских хакеров – СМИ

31 Декабря 2016, 10:37

Злоумышленники атаковали 16 секторов американской экономики, в частности финансово, коммунальной и транспортной

Мир

В соцсетях с юмором отреагировали на новые санкции США против РФ и высылку российских дипломатов. Фото: mil.ru

Чувствуется сверхдержавность: высылка дипломатов РФ из США и ответ Кремля рассмешили соцсети

30 Декабря 2016, 12:30

Вашингтон дал 35 российским дипломатам 72 часа, чтобы покинуть страну

Мир

Вероятно кибератака была реализована в конце октября, Avivas.ru

Российские хакеры совершили кибератаку на ОБСЕ - СМИ

29 Декабря 2016, 01:36

По словам пресс-секретаря ОБСЕ Наташи Райкович, вероятно, кибератака была реализована в конце октября

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.