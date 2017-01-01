Впервые за 17 лет два английских игрока забили 20 и более голов в чемпионате Англии за год

В последний раз эту отметку преодолевали Энди Коул и Алан Ширер в 1998 году

Нападающий "Тоттенхэма" Гарри Кейн и форвард "Сандерленда" Джермейн Дефо по итогам 2016 года сумели забить двадцать голов в английской Премьер-лиге.

Кейн в уходящем году забил 22 гола, а Дефо – 20.

В последний раз два английских футболиста преодолевали эту отметку 17 лет назад. В 1999 году на тот момент форвард "МЮ" Энди Коул забил 24 гола, а нападающий "Ньюкасла" Алан Ширер – 22.

Напомним, лидером чемпионата Англии на данный момент является "Челси". Команда Антонио Конте имеет в своем активе 49 баллов. Далее идет "Ливерпуль" – 43 балла, и "Манчестер Сити" – 39 очков.