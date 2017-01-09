Вратарь "Дженоа" порвал связку колена в матче чемпионата Италии
Основной вратарь "Дженоа" Перин порвал крестообразную связку колена в самом начале поединка с "Ромой"
Основной вратарь "Дженоа" Маттия Перин получил травму крестообразной связки колена и перенесет операцию в ближайшее время.
Перин получил травму в самом начале матча 19-го тура чемпионата Италии против "Ромы", которая прошла в воскресенье в Генуе и завершилась победой гостей со счетом 1:0, и был заменен на восьмой минуте.
Как сообщается, Перин прошел медобследование, которое выявило у него разрыв передней крестообразной связки левого колена. В ближайшие дни 24-летний игрок перенесет операцию, после чего будут ясны сроки восстановления.
Обычно восстановление от подобных травм занимает минимум полгода.
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