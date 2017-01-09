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Вратарь "Дженоа" порвал связку колена в матче чемпионата Италии http://www.segodnya.ua/img/article/7864/98_main.1483955170.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7864/98_tn.1483955170.jpg Мир Основной вратарь "Дженоа" Перин порвал крестообразную связку колена в самом начале поединка с "Ромой"

Вратарь "Дженоа" порвал связку колена в матче чемпионата Италии

Сегодня, 11:55

Основной вратарь "Дженоа" Перин порвал крестообразную связку колена в самом начале поединка с "Ромой"

Маттия Перин. Фото Instagram
Маттия Перин. Фото Instagram

Основной вратарь "Дженоа" Маттия Перин получил травму крестообразной связки колена и перенесет операцию в ближайшее время.

Перин получил травму в самом начале матча 19-го тура чемпионата Италии против "Ромы", которая прошла в воскресенье в Генуе и завершилась победой гостей со счетом 1:0, и был заменен на восьмой минуте.

Как сообщается, Перин прошел медобследование, которое выявило у него разрыв передней крестообразной связки левого колена. В ближайшие дни 24-летний игрок перенесет операцию, после чего будут ясны сроки восстановления.

Обычно восстановление от подобных травм занимает минимум полгода.
травма, чемпионат Италии, Дженоа, Рома Италия

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Источник:

РСпорт

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