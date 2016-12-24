Вратарь "Милана" удивил смелым дриблингом в матче за Суперкубок (видео)
Джиджи Доннарумма в одном из эпизодов хладнокровно обыграл соперника в своей штрафной
"Милан" обыграл "Ювентус" в матче за Суперкубок Италии (по пенальти). Роль главного героя встречи досталась киперу "россонери" Джиджи Доннарумме. Он сделал 8 отличных сэйвов, а в свободное от спасений время красиво обыграл Стураро у себя во вратарской.
"Милан" выиграл седьмой Суперкубок Италии в истории.
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