Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Вратарь "Милана" удивил смелым дриблингом в матче за Суперкубок (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7826/77_main.1482571853.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7826/77_tn.1482571853.jpg Мир Джиджи Доннарумма в одном из эпизодов хладнокровно обыграл соперника в своей штрафной

Вратарь "Милана" удивил смелым дриблингом в матче за Суперкубок (видео)

Сегодня, 11:30

Джиджи Доннарумма в одном из эпизодов хладнокровно обыграл соперника в своей штрафной

Дриблинг от вратаря &quot;Милана&quot;
Дриблинг от вратаря "Милана"

"Милан" обыграл "Ювентус" в матче за Суперкубок Италии (по пенальти). Роль главного героя встречи досталась киперу "россонери" Джиджи Доннарумме. Он сделал 8 отличных сэйвов, а в свободное от спасений время красиво обыграл Стураро у себя во вратарской.

"Милан" выиграл седьмой Суперкубок Италии в истории.

Джанлуиджи Буффон сыграл 600-й матч за "Ювентус".
Милан Италия, Ювентус Турин

Вы сейчас просматриваете новость "Вратарь "Милана" удивил смелым дриблингом в матче за Суперкубок (видео)". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Eurosport

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Фото ФК "Милан"

"Милан" завоевал первый трофей с 2011 года

Вчера, 22:32

По количеству завоеванных Суперкубков страны команда делит первое место с "Ювентусом"

Мир

Джанлуиджи Буффон. Фото twitter.com/juventusfc

Легендарный вратарь Джанлуиджи Буффон провел 600-й матч за "Ювентус"

Вчера, 21:45

Итальянский голкипер выступает за туринский клуб с 2001 года

Мир

"Милан" взял трофей. Фото AFP

"Милан" выиграл Суперкубок Италии

Вчера, 21:27

"Россо-нери" в серии пенальти обыграли "Ювентус"

Футбол

Фото acmilan.com

"Милан" не смог улететь на матч Суперкубка Италии из-за проблем с самолетом

20 Декабря, 17:33

Матч между "Миланом" и "Ювентусом" должен состояться в Катаре 23 декабря

Футбол

В январе Буффону исполнится 39 лет. Фото AFP

Вратарь "Ювентуса" Буффон допускает, что будет играть до 65 лет

19 Декабря, 19:09

Знаменитый итальянский голкипер не чувствует себя старым

Футбол

Фото AFP

"Ювентус" выиграл туринское дерби

11 Декабря, 18:14

Действующий чемпион Италии оторвался от ближайших преследователей на семь очков

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.