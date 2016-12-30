Вратарю-неудачнику из ЦСКА Дед Мороз подарил сухари
Игорь Акинфеев установил два рекорда Лиги чемпионов в этом году
Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев, наверное, больше всех ждет, чтобы этот год побыстрее закончился. Ведь в Лиге чемпионов он установил два рекорда.
В главном еврокубковом турнире Акинфеев пропускает уже 43 матча подряд! Более того, он стал первым вратарем, который забил дважды в свои ворота в ЛЧ.
Дабы поддержать горе-голкипера Дед Мороз подарил ему сухари, в надежде на "сухие" матчи в следующем году.
Новый год без подарков — как футбол без мяча. Что Дед мороз приготовил для футболистов #ЦСКА? Ответ — в этом видео! pic.twitter.com/dqMp5WcoDW— ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 30 декабря 2016 г.
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