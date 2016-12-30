Вратарю-неудачнику из ЦСКА Дед Мороз подарил сухари

Игорь Акинфеев установил два рекорда Лиги чемпионов в этом году

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев, наверное, больше всех ждет, чтобы этот год побыстрее закончился. Ведь в Лиге чемпионов он установил два рекорда.

В главном еврокубковом турнире Акинфеев пропускает уже 43 матча подряд! Более того, он стал первым вратарем, который забил дважды в свои ворота в ЛЧ.

Дабы поддержать горе-голкипера Дед Мороз подарил ему сухари, в надежде на "сухие" матчи в следующем году.