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Вратарю-неудачнику из ЦСКА Дед Мороз подарил сухари http://www.segodnya.ua/img/article/7848/20_main.1483118663.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7848/20_tn.1483118663.jpg Мир Игорь Акинфеев установил два рекорда Лиги чемпионов в этом году

Вратарю-неудачнику из ЦСКА Дед Мороз подарил сухари

Сегодня, 19:18

Игорь Акинфеев установил два рекорда Лиги чемпионов в этом году

Игорь Акинфеев. Фото AFP
Игорь Акинфеев. Фото AFP

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев, наверное, больше всех ждет, чтобы этот год побыстрее закончился. Ведь в Лиге чемпионов он установил два рекорда.

В главном еврокубковом турнире Акинфеев пропускает уже 43 матча подряд! Более того, он стал первым вратарем, который забил дважды в свои ворота в ЛЧ.

Дабы поддержать горе-голкипера Дед Мороз подарил ему сухари, в надежде на "сухие" матчи в следующем году.
футбол, вратарь, ЦСКА, Игорь Акинфеев

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