Время для долгосрочных переговоров по ядерной проблеме КНДР истекло – Госдеп США

По словам Марка Тонера, "на протяжении последних нескольких месяцев мы наблюдали только наращивание усилий Северной Кореи по развитию ядерных вооружений"

Время для ведения долгосрочных переговоров по ядерной проблеме КНДР прошло, ситуация принимает срочный характер, заявили в Госдепартаменте США. "Думаю, есть понимание, что время для дискуссий, для разного рода долгосрочных переговоров, стратегий решения – прошло", – заявил официальный представитель ведомства Марк Тонер на брифинге в четверг.

По его словам, "на протяжении последних нескольких месяцев мы наблюдали только наращивание усилий Северной Кореи по развитию ядерных вооружений".

Ранее в четверг появились сообщения о том, что КНДР завершила приготовления к возможному новому ядерному испытанию. "Коммерческие спутниковые снимки – от 12 апреля – ядерного полигона Северной Кореи в Пхунгери демонстрируют непрекращающуюся активность у северного портала, новую активность в главной административной зоне и некоторое число персонала вокруг командного центра полигона", – говорится на сайте 38 North Института США и Кореи при американском университете Джонса Хопкинса.

При этом состояние объекта эксперты оценили как "снаряженное и готовое" к вероятному испытанию.

Потенциальное новое ядерное испытание КНДР может стать шестым за ее историю.

В Южной Корее и Японии полагают, что КНДР может провести очередное ядерное испытание 15 апреля в 105-ю годовщину со дня рождения основателя страны Ким Ир Сена или 25 апреля – в 85-ю годовщину со дня основания Корейской народной армии. Также высказывалась версия о возможности проведения нового ракетного пуска.