Время для долгосрочных переговоров по ядерной проблеме КНДР истекло – Госдеп США

Вчера, 22:35

По словам Марка Тонера, "на протяжении последних нескольких месяцев мы наблюдали только наращивание усилий Северной Кореи по развитию ядерных вооружений"

Марк Тонер. Фото: Facebook
Марк Тонер. Фото: Facebook

Время для ведения долгосрочных переговоров по ядерной проблеме КНДР прошло, ситуация принимает срочный характер, заявили в Госдепартаменте США. "Думаю, есть понимание, что время для дискуссий, для разного рода долгосрочных переговоров, стратегий решения – прошло", – заявил официальный представитель ведомства Марк Тонер на брифинге в четверг.

По его словам, "на протяжении последних нескольких месяцев мы наблюдали только наращивание усилий Северной Кореи по развитию ядерных вооружений".

Ранее в четверг появились сообщения о том, что КНДР завершила приготовления к возможному новому ядерному испытанию. "Коммерческие спутниковые снимки – от 12 апреля – ядерного полигона Северной Кореи в Пхунгери демонстрируют непрекращающуюся активность у северного портала, новую активность в главной административной зоне и некоторое число персонала вокруг командного центра полигона", – говорится на сайте 38 North Института США и Кореи при американском университете Джонса Хопкинса.

При этом состояние объекта эксперты оценили как "снаряженное и готовое" к вероятному испытанию. 

Потенциальное новое ядерное испытание КНДР может стать шестым за ее историю.

В Южной Корее и Японии полагают, что КНДР может провести очередное ядерное испытание 15 апреля в 105-ю годовщину со дня рождения основателя страны Ким Ир Сена или 25 апреля – в 85-ю годовщину со дня основания Корейской народной армии. Также высказывалась версия о возможности проведения нового ракетного пуска.
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Источник:

Интерфакс

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