ВС Латвии зафиксировали у своих территориальных вод российскую подлодку

Сегодня, 10:53

Как сообщается, на расстоянии 15,4 морских миль от государственной границы вооруженные силы обнаружили российскую подводную лодку класса "Кило"

Подлодка класса &quot;Кило&quot;. Фото: worldweapon.ru
Подлодка класса "Кило". Фото: worldweapon.ru

Вооруженные силы Латвии зафиксировали неподалеку от территориальных вод страны российскую подводную лодку. Об этом сообщают Национальные вооруженные силы Латвии.

"18 апреля в исключительной экономической зоне Латвии на расстоянии 15,4 морских миль от государственной границы вооруженные силы обнаружили российскую подводную лодку класса "Кило", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, на Пасху возле границ Латвии зафиксировали две российские подводные лодки и корабль поддержки подводных лодок.

Напомним, в 2016 году военные самолеты и корабли России приближались к границам Латвии 209 раз, что на несколько десятков случаев меньше, чем годом ранее.
россия, Латвия, подлодка, подводная лодка

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Источник:

Украинская правда

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