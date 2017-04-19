ВС Латвии зафиксировали у своих территориальных вод российскую подлодку

Как сообщается, на расстоянии 15,4 морских миль от государственной границы вооруженные силы обнаружили российскую подводную лодку класса "Кило"

Вооруженные силы Латвии зафиксировали неподалеку от территориальных вод страны российскую подводную лодку. Об этом сообщают Национальные вооруженные силы Латвии.

"18 апреля в исключительной экономической зоне Латвии на расстоянии 15,4 морских миль от государственной границы вооруженные силы обнаружили российскую подводную лодку класса "Кило", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, на Пасху возле границ Латвии зафиксировали две российские подводные лодки и корабль поддержки подводных лодок.

Напомним, в 2016 году военные самолеты и корабли России приближались к границам Латвии 209 раз, что на несколько десятков случаев меньше, чем годом ранее.