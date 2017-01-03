Все подробности кровавого бунта в бразильской тюрьме (видео)

Сейчас, утверждают власти, ситуация в тюрьме под контролем

Кровавый бунт произошел в бразильской тюрьме. Точно известно о 60 погибших. Но жертв может быть и больше. Окончательную информацию власть еще не обнародовала. Беспорядки начались неприязни между двумя бандами.

"К сожалению, смертей много. Некоторые тела сами заключенные выбрасывали через стену в тюрьме. Многим во время бунта удалось бежать. Сколько их – мы еще не знаем", – сказал мужчина.

Тюремные бунты в Бразилии – не редкость. Правозащитники объясняют их переполненностью и ужасными условиями содержания. Родственники жалуются на нехватку свиданий и плохую юридическую помощь осужденным.

Сейчас говорят уже о полном провале государственной тюремной системы, которая не смогла предотвратить кровавое противостояние двух преступных наркогруппировок.

От чьих рук погибли более 60 арестантов – их родные вряд ли узнают. С самого начала бунта и до его завершения они пытались выяснить судьбу своих близких.

Полиция штата и армия перекрыли дороги и прочесывают территорию. Власть до сих пор не может посчитать, сколько арестантов убежали и сколько точно погибло.

Бунт начался 1 января – с драки двух преступных группировок. Продолжались беспорядки 17 часов. Сейчас, утверждают власти, ситуация в тюрьме под контролем.

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