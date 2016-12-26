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Все семьи солистов ансамбля, погибших при крушении Ту-154, получат по миллиону рублей http://www.segodnya.ua/img/article/7829/98_main.1482718606.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7829/98_tn.1482718606.jpg Мир Названа сумма компенсаций семьям солистов ансамбля имени Александрова

Все семьи солистов ансамбля, погибших при крушении Ту-154, получат по миллиону рублей

Сегодня, 01:03

Названа сумма компенсаций семьям солистов ансамбля имени Александрова

Все семьи солистов ансамбля, погибших при крушении Ту-154, получат по миллиону рублей, фото AFP
Все семьи солистов ансамбля, погибших при крушении Ту-154, получат по миллиону рублей, фото AFP

Все семьи солистов ансамбля имени Александрова, погибших при крушении самолета Ту-154 в районе Сочи, получат выплаты в размере одного миллиона рублей. Об этом РИА сообщили в пресс-службе Фонда социального страхования.

"По предварительным данным, все 64 были застрахованы. Завтра будет выясняться, у кого из них были иждивенцы. Также будут встречи с родственниками", — сообщили в пресс-службе фонда.

До этого фонд установил выплаты семьям девяти журналистов и Елизаветы Глинки. ФСС выплатит компенсации в размере миллиона рублей всем семьям погибших, находившихся при исполнении трудовых обязанностей.

Ранее сообщалось, что министр труда и социальной защиты Максим Топилин поручил организовать работу по выплатам семьям погибших. В частности, Пенсионный фонд России должен установить им пенсии в связи с потерей кормильца.

Представитель страховой компании "Согаз" заявил, что семьи военных, погибших в катастрофе, получат более чем по 5,8 миллиона рублей.

Самолет Ту-154Б-2 223-го летного отряда Минобороны пропал с экранов радаров в 05:27 мск 25 декабря после вылета из Сочи, где прошел заправку. Воздушное судно, направлявшееся в сирийскую Латакию, упало вскоре после взлета. На его борту находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, включая дирижера Валерия Халилова, и российские журналисты.

По последним данным, из воды поднято 11 тел погибших. Операция в районе авиакатастрофы будет продолжаться круглосуточно.
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Источник:

РИА Новости

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