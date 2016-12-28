Все три "черных ящика" Ту-154 достали из моря, источник рассказал, в каком они состоянии

Участники поисковой операции на месте крушения Ту-154 под Сочи (РФ) подняли на поверхность все "черные ящики" разбившегося самолета. Об этом сообщил источник в оперативном штабе на месте чрезвычайного происшествия.

"На поверхность подняты все три бортовых самописца, их состояние визуально приемлемое, предварительно, они подлежат расшифровке", – сказал источник.

Ранее сообщалось, что следователи пока не могут исключить теракт из списка версий до изучения данных с "чертных ящиков". При этом позже была озвучена главная на данный момент версия причины крушения.

Сейчас версии, которые рассматривает ФСБ РФ – это неисправность самолета, попадание инородного тела в двигатель, ошибка пилота и некачественное топливо. Признаков теракта спецслужбы пока не обнаружили.

Как сообщалось, Ту-154 Минобороны России потерпел крушение утром 25 декабря вскоре после вылета из Сочи, где он приземлялся для дозаправки. Самолет направлялся в Латакию (Сирия).

В результате катастрофы погибли все 92 человека, находившиеся на борту: восемь членов экипажа и 84 пассажира — ансамбль имени Александрова во главе с художественным руководителем Валерием Халиловым, журналисты трех телеканалов, представитель благотворительной организации, военнослужащие и чиновники.