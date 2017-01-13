Вслед за Обамой прослезился и Джо Байден (видео)

Действующий президент США Барак Обама в Белом доме наградил вице-президента Джо Байдена наивысшей государственной наградой – медалью Свободы, от чего тот не смог сдержать слез. Данное событие произошло во время проводов Байдена с занимаемой должности, передает NewsOne.

Обама во время награждения отметил преданность к родине и службе Байдена, вручив ему медаль.

"Джо, за твою веру в соотечественников, за любовь к родине и за долгую службу, которую будут помнить поколения, в последний раз в качестве президента объявляю о присуждении высшей награды, медали Свободы", – обратился президент США к политику.

После слов Обамы, вице-президент не смог удержать и у него покатились слезы, а в это время все присутствующие на церемонии ему аплодировали. Также он с трудом сдерживал слезы во время последующей речи Обамы.

Президент США назвал Байдена прекрасным другом и наилучшим вице-президентом, который был в истории страны. Кроме этого он отметил, что политик является "выносливым, верным, скромным работником, патриотом, но прежде всего, семьянином".

Байден же после выступления Обамы поблагодарил президента за работу и отметил, что ему довелось "быть попутчиком замечательного человека, который делал замечательные вещи".

Напомним, во время своей прощальной речи в ночь с 10 на 11 января на посту президента США Барак Обама прослезился. Он призвал американцев защищать демократию, а в конце выступления не смог сдержать слез.