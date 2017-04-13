Встреча Путина с Тиллерсоном продолжалась более 2 часов

Встреча президента РФ Владимира Путина с главами внешнеполитических ведомств РФ и США Сергеем Лавровым и Рексом Тиллерсоном завершилась. Как сообщил журналистам Лавров, встреча была продолжительной – более двух часов.

Лавров назвал переговоры "обстоятельными и откровенными". "Мы провели переговоры с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Рексом Тиллерсоном. И только что состоялась продолжительная, более двух часов, встреча с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры получились обстоятельными, откровенными, охватили весь спектр вопросов, которые являются ключевыми для наших двусторонних отношений, для взаимодействия по международным делам", — сказал Лавров на совместной пресс-конференции с Тиллерсоном.

Визит Тиллерсона в Москву проишел после атаки с применением химического оружия правительством Асада на прошлой неделе и последующих ракетных ударов США по Сирии, которые вызвали раздражение в Кремле.