Вступление Черногории в НАТО поможет сдержать агрессию РФ – Маккейн

Сегодня, 18:31

По его словам, есть доказательства того, что россияне пытаются подорвать демократический процесс во всех уголках мира

Джон Маккейн, фото zn.ua
Джон Маккейн, фото zn.ua

Вступление Черногории в НАТО играет важную роль в защите стабильности региона и объединении усилий западных союзников для противостояния агрессивной России. Об этом, как сообщает Reuters, сказал американский сенатор-республиканец Джон Маккейн, передает ZN.ua.

Он приехал в балканскую страну через день после того, как президент США Дональд Трамп подписал постановление о ратификации соглашения о вступлении Черногории в НАТО. Россия же выступала против расширения альянса

"Есть доказательства того, что россияне пытаются подорвать демократический процесс во всех уголках мира. Я убежден, что поведение России требует нашей солидарности и нашей силы для того, чтобы сохранить принципы и основы демократии", – сказал Маккейн.

Издание напоминает, что Черногория – маленькая страна с населением 650 тысяч человек и двухтысячной армией. Однако она стратегически расположена на побережье Адриатического моря в окружении стран-участниц НАТО и тех, кто хочет присоединиться к альянсу. Исключением остается лишь Сербия, которая заявляет о нейтралитете.

"Нынешнее поведение России в регионе и мире не приемлемо", – сказал Маккейн в Черногории.

Ранее сообщалось, что протокол вступления Черногории в НАТО уже ратифицировали парламенты 24 из 28 стран-членов Альянса.
россия, США, Черногория, нато, маккейн

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