Вся "верхушка" Госдепартамента США ушла в отставку – Washington Post

Сегодня, 09:28

Как отмечается, заменить этих людей путем найма кадров из негосударственного сектора будет непросто

Госдеп США остался без руководства. Фото: rus.delfi.ee
Госдеп США остался без руководства. Фото: rus.delfi.ee

Все высшие руководители Госдепартамента США покинули свои посты, сообщает американская газета The Washington Post.

Издание уточняет, что об этих отставках стало известно на фоне массовых увольнений высокопоставленных сотрудников Госдепа, которые не согласны с планами новой администрации США в отношении американской внешней политики.

В частности, посты оставили замгоссекретаря по административно-хозяйственной части Патрик Кеннеди, помощники госсекретаря Джойс Барр и Мишель Бонд, а также Джентри Смит, который возглавлял управление по делам зарубежных миссий.

"Это самый большой единовременный исход (сотрудников – Ред.) на коллективной памяти, и восстановиться после этого невероятно трудно ", – приводит газета слова Дэвида Уэйда, руководившего аппаратом ведомства при экс-госсекретаре Джоне Керри.

Уэйд отметил, что заменить этих людей путем найма кадров из негосударственного сектора будет непросто.

По данным газеты, увольнения высокопоставленных сотрудников также произошли в бюро Госдепа, курирующих отдельные регионы мира. Так, ранее сообщалось, что свой пост покидает помощник госсекретаря США Виктория Нуланд, отвечавшая в Госдепартаменте за постсоветское пространство, включая Россию и Украину.

The Washington Post добавляет, что с учетом критических взглядов нового президента США Дональда Трампа на прежний американский внешнеполитический курс, обеспокоенность может вызвать и то, какие сотрудники придут в Госдеп на смену уволившимся.

Как сообщалось ранее, сейчас временно "на хозяйстве" в Госдепе остался первый замгоссекретаря Томас Шэннон.

Как известно, глава пограничной службы США Марк Морган, ушел с должности, однако пока неизвестно, ушел ли Морган по собственному желанию или был уволен.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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