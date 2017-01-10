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Выборы президента Европарламента: определились два фаворита http://www.segodnya.ua/img/article/7867/87_main.1484041981.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7867/87_tn.1484041981.jpg Мир Как отмечают авторы исследования, Таяни и Пителла должны уверенно выйти во второй тур, набрав около 200 голосов каждый

Выборы президента Европарламента: определились два фаворита

Сегодня, 11:50

Как отмечают авторы исследования, Таяни и Пителла должны уверенно выйти во второй тур, набрав около 200 голосов каждый

Европарламент. Фото: atn.ua
Европарламент. Фото: atn.ua

Кандидаты от двух крупнейших групп Европарламента Джанни Питтелла (группа "Социалистов и демократов") и Антонио Таяни (Европейская народная партия) являются фаворитами в предвыборной гонке за место президента Европарламента. Об этом свидетельствует прогноз VoteWatch Europe.

Авторы исследования сравнили мнения каждого из 749 депутатов Европарламента с высказываниями кандидатов по вопросам, которые рассматривались в Европарламенте в течение текущего срока – свыше 4700 вопросам политики.

VoteWatch прогнозирует, что разрыв между кандидатами будет очень небольшой.

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Отмечается, что Таяни выиграет выборы, если каждый депутат Европарламента примет участие и голосовать в соответствии со своей политической позицией, высказанной в парламенте в течение последних 2,5 лет.

Таяни и Пителла должны уверенно выйти во второй тур, набрав около 200 голосов каждый.

Во втором раунде Питтелла может получить полную поддержку левых партий (GUE-NGL, "зеленые" и S&D), а также примерно две трети членов ALDE. Но это не обеспечит ему победу.

Таяни может одержать победу на выборах благодаря поддержке большинства депутатов-евроскептиков (EFDD и ENF), а также некоторых скандинавских и немецких членов ALDE.

Европейский парламент должен избрать своего президента 17 января после решения действующего президента Мартина Шульца оставить свою должность в пользу карьеры в немецкой политике.

Голосование будет тайным. В отличие от предыдущих случаев между ЕНП и S&D нет согласия, чтобы поддержать единого кандидата. Всего на должность претендуют восемь кандидатов, которые представляют все политические группы.
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Источник:

Украинская правда

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