Выборы президента Европарламента: определились два фаворита

Как отмечают авторы исследования, Таяни и Пителла должны уверенно выйти во второй тур, набрав около 200 голосов каждый

Кандидаты от двух крупнейших групп Европарламента Джанни Питтелла (группа "Социалистов и демократов") и Антонио Таяни (Европейская народная партия) являются фаворитами в предвыборной гонке за место президента Европарламента. Об этом свидетельствует прогноз VoteWatch Europe.

Авторы исследования сравнили мнения каждого из 749 депутатов Европарламента с высказываниями кандидатов по вопросам, которые рассматривались в Европарламенте в течение текущего срока – свыше 4700 вопросам политики.

VoteWatch прогнозирует, что разрыв между кандидатами будет очень небольшой.

Отмечается, что Таяни выиграет выборы, если каждый депутат Европарламента примет участие и голосовать в соответствии со своей политической позицией, высказанной в парламенте в течение последних 2,5 лет.

Таяни и Пителла должны уверенно выйти во второй тур, набрав около 200 голосов каждый.

Во втором раунде Питтелла может получить полную поддержку левых партий (GUE-NGL, "зеленые" и S&D), а также примерно две трети членов ALDE. Но это не обеспечит ему победу.

Таяни может одержать победу на выборах благодаря поддержке большинства депутатов-евроскептиков (EFDD и ENF), а также некоторых скандинавских и немецких членов ALDE.

Европейский парламент должен избрать своего президента 17 января после решения действующего президента Мартина Шульца оставить свою должность в пользу карьеры в немецкой политике.

Голосование будет тайным. В отличие от предыдущих случаев между ЕНП и S&D нет согласия, чтобы поддержать единого кандидата. Всего на должность претендуют восемь кандидатов, которые представляют все политические группы.