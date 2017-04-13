Выборы во Франции: последний опрос прочит победу Макрону

Вчера, 20:19

Разрывы не такие уж большие и ближе к первому туру 23 апреля еще могут быть новые показатели

Эммануэль Макрон. Фото: marieclaire.ru
Эммануэль Макрон. Фото: marieclaire.ru

Согласно появившимся во Франции в четверг результатам очередного предвыборного опроса, за 10 дней до первого тура президентских выборов Эмманюэль Макрон по-прежнему остается лидером гонки с небольшим преимуществом перед Марин Ле Пен.

При этом, как следует из результатов исследования аналитического центра Elabe, заказанного газетой Les Echos и Radio classique, обоим на пятки наступает Франсуа Фийон. Их также стремится догнать Жан-Люк Меланшон. "Всего лишь за 10 дней до первого тура президентских выборов неопределенность еще никогда не была такой большой", – пишет Les Echos.

Макрон идет впереди с 23,5% заявивших о намерении голосовать за него, затем Ле Пен с 22,5%. Фийон набрал в последнем опросе 20%, а Меланшон – 18,5%.

Издание уточняет, что с учетом допуска на ошибку, разрывы не такие уж большие и ближе к первому туру 23 апреля еще могут быть новые показатели.

Потенциал участия избирателей в голосовании примерно приближен к президентским выборам 2007 и 2012 годов: 63% опрошенных заявили за 10 дней до голосования в первом туре, что они "абсолютно уверены" в своем намерении участвовать в выборах, а еще 14% – что "почти уверены". Это означает, что явка на выборы может составить около 80%.

На сегодня уже ясно: победителя определит только второй тур, и главная роль будет принадлежать тем избирателям, которые пока еще не определились со своим выбором. Именно их голоса станут решающими.

Как считают социологи Elabe, лидирующий дуэт Макрон – Ле Пен, скорее всего, придет к выборам впереди соревнующихся, но в борьбу первого тура может вмешаться Фийон. Если Ле Пен выходит во второй тур либо с Макроном, либо с Фийоном, она, в любом случае, согласно выводам исследования, проигрывает одному из них.

При этом, Макрон, по данным того же исследования, в случае выхода во второй тур, выигрывает и у Ле Пен, и у Фийона.
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Источник:

Интерфакс

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