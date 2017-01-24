Выборы в Германии: Конкурентом Меркель снова станет Шульц

Сегодня, 18:06

Габриэль намерен снять свою кандидатуру и выдвинуть от Социал-демократической партии Германии экс-председателя Европарламента

Мартин Шульц. Фото: AFP
Мартин Шульц. Фото: AFP

Вице-канцлер ФРГ Зигмар Габриэль заявил в интервью немецкому журналу "Штерн", что он принял решение не участвовать в выборах на пост федерального канцлера от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в 2017 году.

"Если бы я вступил в борьбу за кресло канцлера, то я бы проиграл, и СДПГ проиграла бы вместе со мной", – сказал Габриэль.

При этом он отметил, что намерен выдвинуть экс-председателя Европарламента Мартина Шульца в качестве своего преемника на пост лидера СДПГ и кандидата на пост канцлера.

Он добавил, что также хотел бы отказаться от поста министра экономики и перейти в министерство иностранных дел.

Ранее предполагалось, что в борьбу за эту должность от СДПГ может вступить глава Европейского парламента Мартин Шульц. Однако, позднее он отказался от участия в предвыборной гонке из-за давней дружбы с Габриэлем.

Как сообщалось, нынешний канцлер ФРГ Ангела Меркель, возглавляющая партию Христианско-демократический союз (ХДС), по итогам парламентских выборов будет претендовать на то, чтобы остаться во главе правительства на четвертый срок.

Выборы в бундестаг Германии состоятся в сентябре 2017 года. После этого в стране будет сформировано новое правительство.

Напомним, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель по-прежнему остается самым популярным политиком страны, свидетельствует опрос общественного мнения.
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Источник:

Интерфакс

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