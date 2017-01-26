Выборы во Франции: Стало известно, кто выиграл теледебаты среди социалистов

Оба претендента от правящей партии выразили свою обеспокоенность в связи с предполагаемой внешней политикой президента США Дональда Трампа

Во Франции на президентских праймериз среди левых Бенуа Амон победил своего конкурента Мануэля Вальса во время теледебатов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на euronews.

По мнению 60% зрителей, Амон был убедительнее Вальса на теледебатах в среду, хотя последний и избегал популистских заявлений и раскритиковал предложения Амона по сокращению рабочей недели и введение новых социальных выплат, пишет издание.

Сообщается, что взгляды обоих политиков по внешнеполитическим вопросам похожи, и их х беспокоит уязвимая позиция ЕС перед возможным союзом президентов России и США.

"Европа не должна быть наивной. Нас не должен застать врасплох гипотетический союз русского и американского президентов. И мы имеем полное право беспокоиться по этому поводу. Нам нужно провести конференцию по вопросам обороны, и Франция возглавит ее", – заявил Вальс.

Амон при этом заявил о "новом элементе нестабильности".

"Раньше это был Владимир Путин, теперь это еще и Дональд Трамп. Он собирается пересмотреть ключевое соглашение, принятое на Парижской конференции по климату. Более того, он выражает открытую враждебность по отношению к европейским устроям. Что мы должны думать по этому поводу? Нужно сплотить ряды на европейском уровне ", – заявил Амон.

Напомним, на право участвовать от социалистов в выборах президента Франции претендуют семь человек. Помимо Амона, Вальса и Монтебура, это еще один бывший министр образования Венсан Пейон, в прошлом министр жилищного хозяйства, а ныне глава Радикальной левой партии Сильвия Пинель, лидер партии "Демократический фронт" Жан-Люк Беннамиас и вице-спикер Национального собрания, лидер Экологической партии Франсуа де Рюжи.

Второй тур праймериз социалистов намечен на 29 января.

Президентские выборы во Франции пройдут в два тура — 23 апреля и 7 мая. За право руководить страной будут бороться победивший на праймериз правоцентристской партии "Республиканцы" бывший премьер Франсуа Фийон и лидер ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.