Выборы во Франции: Стало известно, кто выиграл теледебаты среди социалистов

Сегодня, 12:17

Оба претендента от правящей партии выразили свою обеспокоенность в связи с предполагаемой внешней политикой президента США Дональда Трампа

Бенуа Амон. Фото: AFP
Бенуа Амон. Фото: AFP

Во Франции на президентских праймериз среди левых Бенуа Амон победил своего конкурента Мануэля Вальса во время теледебатов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на euronews.

По мнению 60% зрителей, Амон был убедительнее Вальса на теледебатах в среду, хотя последний и избегал популистских заявлений и раскритиковал предложения Амона по сокращению рабочей недели и введение новых социальных выплат, пишет издание.

Сообщается, что взгляды обоих политиков по внешнеполитическим вопросам похожи, и их х беспокоит уязвимая позиция ЕС перед возможным союзом президентов России и США.

"Европа не должна быть наивной. Нас не должен застать врасплох гипотетический союз русского и американского президентов. И мы имеем полное право беспокоиться по этому поводу. Нам нужно провести конференцию по вопросам обороны, и Франция возглавит ее", – заявил Вальс.

Амон при этом заявил о "новом элементе нестабильности".

"Раньше это был Владимир Путин, теперь это еще и Дональд Трамп. Он собирается пересмотреть ключевое соглашение, принятое на Парижской конференции по климату. Более того, он выражает открытую враждебность по отношению к европейским устроям. Что мы должны думать по этому поводу? Нужно сплотить ряды на европейском уровне ", – заявил Амон.

Напомним, на право участвовать от социалистов в выборах президента Франции претендуют семь человек. Помимо Амона, Вальса и Монтебура, это еще один бывший министр образования Венсан Пейон, в прошлом министр жилищного хозяйства, а ныне глава Радикальной левой партии Сильвия Пинель, лидер партии "Демократический фронт" Жан-Люк Беннамиас и вице-спикер Национального собрания, лидер Экологической партии Франсуа де Рюжи.

Второй тур праймериз социалистов намечен на 29 января.

Президентские выборы во Франции пройдут в два тура — 23 апреля и 7 мая. За право руководить страной будут бороться победивший на праймериз правоцентристской партии "Республиканцы" бывший премьер Франсуа Фийон и лидер ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.
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