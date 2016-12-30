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Выдворяемые из США российские дипломаты попали в очень щекотливое положение – СМИ http://www.segodnya.ua/img/article/7845/83_main.1483082038.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7845/83_tn.1483082038.jpg Мир Как отмечается, россиянам дали всего 72 часа, чтобы покинуть страну, но билеты на самолет купить перед Новым годом практически невозможно

Выдворяемые из США российские дипломаты попали в очень щекотливое положение – СМИ

Сегодня, 09:10

Как отмечается, россиянам дали всего 72 часа, чтобы покинуть страну, но билеты на самолет купить перед Новым годом практически невозможно

Посольство РФ в США. Фото: Reuters
Посольство РФ в США. Фото: Reuters

Российские дипломатические работники, которых правительство США высылает из страны, сталкиваются с трудностями при покупке билетов в Россию.

"Билетов нет, все раскуплены перед Новым годом, но людям дано всего 72 часа, я не знаю, как они успеют", – сказал источник.

Как отмечается, выдворяемые дипломаты будут вынуждены в ближайшее время добираться из Вашингтона до Нью-Йорка, где больше шансов найти свободное место на рейс в Москву.

При этом, скорее всего, дипломаты проведут новогоднюю ночь в самолете, сказал собеседник агентства.

"Это стало большой неожиданностью, люди готовились отмечать Новый год", – отметил источник.

Другой собеседник агентства сообщил, что вокруг "дачи" российского постпредства в Нью-Йорке наблюдается скопление полиции. "Это, конечно, не оцепление, вертолеты не летают, но тем не менее впечатляет", – сказал он.

Напомним, власти США в четверг объявили о введении санкций против ряда российских граждан и компаний, обвинив их в организации и осуществлении кибератак на американские политические институты.

Кроме того, Вашингтон высылает из страны 35 дипломатов РФ по обвинению в разведывательной деятельности и закрывает два российских дипломатических учреждения на территории США на том же основании. Также Вашингтон обвинил Москву в притеснении американских дипломатов и организаций, работающих в России.
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Источник:

Интерфакс

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