Выдворяемые из США российские дипломаты попали в очень щекотливое положение – СМИ
Как отмечается, россиянам дали всего 72 часа, чтобы покинуть страну, но билеты на самолет купить перед Новым годом практически невозможно
Российские дипломатические работники, которых правительство США высылает из страны, сталкиваются с трудностями при покупке билетов в Россию.
"Билетов нет, все раскуплены перед Новым годом, но людям дано всего 72 часа, я не знаю, как они успеют", – сказал источник.
Как отмечается, выдворяемые дипломаты будут вынуждены в ближайшее время добираться из Вашингтона до Нью-Йорка, где больше шансов найти свободное место на рейс в Москву.
При этом, скорее всего, дипломаты проведут новогоднюю ночь в самолете, сказал собеседник агентства.
"Это стало большой неожиданностью, люди готовились отмечать Новый год", – отметил источник.
Другой собеседник агентства сообщил, что вокруг "дачи" российского постпредства в Нью-Йорке наблюдается скопление полиции. "Это, конечно, не оцепление, вертолеты не летают, но тем не менее впечатляет", – сказал он.
Напомним, власти США в четверг объявили о введении санкций против ряда российских граждан и компаний, обвинив их в организации и осуществлении кибератак на американские политические институты.
Кроме того, Вашингтон высылает из страны 35 дипломатов РФ по обвинению в разведывательной деятельности и закрывает два российских дипломатических учреждения на территории США на том же основании. Также Вашингтон обвинил Москву в притеснении американских дипломатов и организаций, работающих в России.
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