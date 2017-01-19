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Выступление Си Цзиньпина в Давосе открыло новую реальность для мира – Newsweek http://www.segodnya.ua/img/article/7896/60_main.1484810781.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7896/60_tn.1484810781.jpg Мир Как отмечается, Китай может стать самым сильным голосом, который провозглашает социальную и экономическую пользу от глобализации

Выступление Си Цзиньпина в Давосе открыло новую реальность для мира – Newsweek

Сегодня, 09:22

Как отмечается, Китай может стать самым сильным голосом, который провозглашает социальную и экономическую пользу от глобализации

Си Цзиньпин. Фото: Синьхуа
Си Цзиньпин. Фото: Синьхуа

Какие большие изменения могут произойти всего за десятилетие. Еще в середине 2000-х Китай критиковали как безответственного брокера. А теперь он стал стержнем мировой экономической стабильности. Об этом в статье для Newsweek пишет исследователь Института Брукингса Бессма Момани, добавляя, что эта новая реальность открылась многим, когда лидер КНР Си Цзиньпин вышел на сцену, чтобы выступить на защите экономической глобализации и международного сотрудничества в решении проблем, которые угрожают мировому процветанию и росту.

Его слова прозвучали очень контрастно к словам следующего президента США Дональда Трампа, который жаловался на несправедливые правила игры в глобальной экономике, которые все же позволили Америке подняться на вершину.

"Если выступление Си Цзиньпина перед давосским клубом экономических и политических элит – это индикатор того, что нас ждет в 2017 году, то Китай может стать самым сильным голосом, который провозглашает социальную и экономическую пользу от глобализации, приглашая страны присоединяться к договорам о свободной торговле, инвестируя в развивающиеся страны, чтобы они получили доступ к рынкам", – говорится в статье.

Тот же Китай – развивающаяся страна, в которой миллионы людей живут в бедности, теперь стала чемпионом мировой экономической глобализации. "Очевидно, мы живем в мире, который перевернулся с ног на голову", – пишет Момани.

Она замечает, что от финансов до торговли, похоже, Америка во главе с Трампом больше не будет играть роль того, кто обеспечивает соблюдение либеральных правил и норм, которая когда-то шла на пользу стране. Вместо этого Китай Си Цзиньпина предлагает соединить Азию, Европу и Африку в рамках проекта "Шелковый путь". Этот проект напоминает "План Маршалла", предложенный Европе со стороны США. Си описывает его как амбициозную программу внешней помощи, которая принесет инвестиции, экономический рост и открытые торговые пути развивающимся рынкам. Китайский лидер подтвердил, что его страна открыта для торговли и приглашает мир воспользоваться преимуществами ее рынка, крупнейшей развивающейся экономики в мире.

И все это озвучено как раз тогда, когда в США говорят о протекционизме и разрыве торговых соглашений. Более того, Си Цзиньпин рассказал, что его страна пытается сократить свою зависимость от массового производства, диверсифицирует экономику и стимулирует внутреннее потребление, которое способствует росту ВВП.

Таким образом, Америка Трампа все больше кажется безответственным наблюдателем, а Китай все больше становится похожим на гаранта глобальной экономической стабильности.

"Может в следующем году Всемирный экономический форум пройдет на китайском горнолыжном курорте Ябули, что стало бы подтверждением переворота в мире", – иронизирует автор.

Как известно, появление Си Цзиньпіна в Давосе – это первый в истории случай, когда лидер Китая принял участие во Всемирном экономическом форуме.

Издание ранее Bloomberg писало, что он займет роль "немилого лидера бизнес элит", выступив чемпионом и адвокатом процесса глобализации.

Как известно, в Давосе Си Цзиньпин подчеркнул необходимость уничтожения ядерного оружия, а также выступил за то, чтобы большие державы уважали интересы меньших государств.
Китай, США, Давос, Си Цзиньпин

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ZN.ua

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